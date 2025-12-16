İnsansız Taksi Dönemi Başladı! Yolcu Dışında Kimse Olmayacak (Video)

Sürücüsüz araçlar dünya genelinde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Bu konuda öncü isimlerden biri olan Tesla ise bir süredir sürücüsü olmayan taksiler üzerinde çalışıyordu. Şimdiye kadar Austin yollarında her ihtimale karşı bir insan sürücü de bulunduran şirket sonunda tamamen sürücüsüz taksi dönemini başlattı.

Tesla Sürücüsüz Taksileri Test Etmeye Başladı

Tesla'nın tamamen sürücüsüz taksi hizmetinin sunulmaya başlanacağı tarih yıllarca ileri atıldıktan sonra nihayet vaatlerini eyleme dönüştürmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Teksas'ın Austin şehrinde herkesin gözü önünde içinde bir tane bile sürücünün olmadığı bir Tesla aracı seyir hâlindeyken görüntülendi.

Şirkete ait olduğu gözlemlenen bu aracın Tesla'nın gelecekte sunacağı insansız robotaksi hizmeti için özel olarak geliştirilen bir Model Y olduğu tahmin ediliyor. En ilginç kısmı ise aracın beklenmedik bir sorun ile karşılaşılması hâlinde doğrudan müdahalede bulunacak bir gerçek insanın yer almamasıydı ki bu da Tesla'nın geliştirdiği otonom sürüş teknolojisinden beklentilerinin üst düzeye ulaştığını gösteriyor.

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sürücüsüz araçların testlerinin sürdüğünü belirterek görüntüleri doğruladı. Paylaşılan görüntüler, bu alanda önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösterse de Tesla'nın tam otonom sürüş sistemine yönelik birçok eleştiri olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

Eleştirilerin temelinde genellikle Tesla'nın tam otonom sisteminin insan sürücülere kıyasla daha güvenli olduğunu gösteren verileri herkesin kontrol edebileceği şekilde yayınlamaması yer alıyor. Şirket sadece ne kadar yol katettiği gibi genel istatistikler paylaşmakla sınırlı kalıyor ki bu, sistemin gerçekten güvenli olduğunu kanıtlamak için pek de yeterli bulunmuyor.

Waymo gibi diğer otonom sürüş özelliğine odaklanan şirketler ise Tesla'nın aksine insanların ne zaman kontrolü ele almak zorunda kaldığını ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor. CEO koltuğunda Musk'ın oturduğu şirketinin bu tür kritik güvenlik verilerini paylaşmaması, sistemin insan sürücülerinin de bulunduğu yollarda gerçek bir insan sürücü olmadan test edilmeye hazır olup olmadığı konusunda net bir şeyler söylemeyi zorlaştırıyor.