Tesla'nın Teslimat Sürecinde Değişikliğe Gidiliyor: Elon Musk Yeni Yöntemi Açıkladı!

Elon Musk'ın Tesla çalışanlarına göndermiş olduğu yeni bir mail ortaya çıktı. Bu mail Tesla'nın en yakın takipçilerinden biri olan WholeMarsBlog tarafından X'te paylaşıldı ve Business Insider tarafından da doğruluğu onaylandı.

WholeMarsBlog'ın X'te paylaştığı mail görselinde Musk'ın Tesla çalışanlarına artık yeni müşterilerinin artık son gelen Tam Otomatik Sürüş özelliğinin kullanmasını ve kısa bir test sürüşü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Elon Musk, Tesla çalışanlarına attığı mailde personellerin FSD yazılımını araca kurup etkinleştirmesinin ve test sürüşü yapmalarının "zorunlu" olduğunu belirtti. "Neredeyse hiç kimse FSD'nin (denetimli) gerçekte ne kadar iyi çalıştığının farkında değil." dedi.

