Tesla'nın Teslimat Sürecinde Değişikliğe Gidiliyor: Elon Musk Yeni Yöntemi Açıkladı!

Elon Musk'ın Tesla çalışanlarına göndermiş olduğu yeni bir mail ortaya çıktı. Bu mail Tesla'nın en yakın takipçilerinden biri olan WholeMarsBlog tarafından X'te paylaşıldı ve Business Insider tarafından da doğruluğu onaylandı.

WholeMarsBlog'ın X'te paylaştığı mail görselinde Musk'ın Tesla çalışanlarına artık yeni müşterilerinin artık son gelen Tam Otomatik Sürüş özelliğinin kullanmasını ve kısa bir test sürüşü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Tesla Satışlarında Yeni Bir Yönteme Geçiliyor

Elon Musk, Tesla çalışanlarına attığı mailde personellerin FSD yazılımını araca kurup etkinleştirmesinin ve test sürüşü yapmalarının "zorunlu" olduğunu belirtti. "Neredeyse hiç kimse FSD'nin (denetimli) gerçekte ne kadar iyi çalıştığının farkında değil." dedi.

Here is the email pic.twitter.com/L4zEXv4sq6 — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) March 25, 2024

Musk ayrıca "Bu çok önemli" diye not düştüğü mailinde personellere müşteriler için de araçlar satıldıktan sonra demo sürüş imkanı vermelerini söyledi. Tesla'nın sözcüsü bu iddia ve yorumlara henüz yanıt vermedi.

Ancak şu an zaten tüm Tesla modelleri Tam Otomotik Sürüş desteğiyle geliyor. sürücüler bu özelliğe yıllık 12.000 dolar aylık ise 199 dolar karşılığında abone olabiliyor. Bu özelliğe dahil olan ayrıcalıklar; aracın otomatik şerit değiştirmesi, dur işaretleri ve trafik ışıklarını tanıması ve otomatik araç park etmesi.

Elon Musk da kullanıcıların bu özelliği test etmesi ve denemesini artık zorunlu hale getirmek istiyor. Çünkü tüm bu özelliklerin gerçekten çok önemli ve araçlar için büyük fark yarattığını söylüyor. Ayrıca Musk X'te bu özelliğin son sürümünün de çıkmaya başladığını açıkladı.