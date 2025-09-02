Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Tesla Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Tesla geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.

Listenin ilk sırasında Tesla tarafından piyasaya sürülen Model Y isimli otomobil bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde8 bin 730 adet satıldığı açıklandı. Renault Megane Sedan ise 4 bin 454 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı.

Üçüncü sırada Fiat Egea Sedan yer aldı. İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat'ın popüler arabası geçtiğimiz ay 3 bin 477 adet satıldı. Egea Sedan'ı 3 bin 256 satışa dedi ile Renault Clio HB ve 2 bin 439 satış adedi ile Fiat Egea Cross takip etti.

Ağustos ayında 2 bin 299 adet satılan Dacia Sandero Stepway altıncı sırada konumlandı. Yedinci sırada 1.947 satış adedi ile Toyota Corolla, sekizinci sırada ise 1.829 satış adedi ile Volkswagen T-Roc yer aldı.

Bu otomobilleri 1.733 satış adedi ile Hyundai i20, 1.584 satış adedi ile Toyota C-HR takip etti. En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X ise 1.249 satış adedi ile 15. sırada konumlandı. Listede ayrıca Peugeot 3008, Citroen C4X ve Hyundai Bayon dahil pek çok otomobil bulunuyor.

Ağustos Ayında En Çok Satılan Otomobiller