10'da 1'i Fiyatına: Tesla Türkiye'den Büyük Kampanya!

Tesla Türkiye yıl sonu yaklaşırken Model Y Standart sahiplerini doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir kampanyayı devreye aldı. Elektrikli otomobillerde donanım kavramını büyük ölçüde yazılım üzerinden tanımlayan marka bu kez sürüş destek sistemlerini merkezine alan bir hamleyle gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

Geliştirilmiş Otopilot Özelliği Sadece 10 Bin TL!

Tesla Türkiye, 2025'in son günlerine girerken büyük bir kampanyayı tüketicilerine duyurdu. Kampanya kapsamında Geliştirilmiş Otopilot özelliğini satın almak isteyen kullanıcılar neredeyse 10'da 1 fiyatına özelliğe sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar Türkiye’de teslim edilecek Tesla Model Y Standart versiyonlar, 2 milyon 358 bin 990 TL’lik anahtar teslim fiyatla Geliştirilmiş Otopilot (Enhanced Autopilot – EAP) aktif halde sunuluyor. Normal şartlarda ayrı bir satın alma gerektiren bu paket kampanya süresince doğrudan araç fiyatına dahil ediliyor.

Böylece yeni alıcılar teslimat anından itibaren gelişmiş yarı otonom sürüş özelliklerini ekstra bir ödeme yapmadan kullanmaya başlayabiliyor. Tesla’nın bu adımı yalnızca yeni araç alacakları değil, mevcut kullanıcıları da kapsıyor.

18 Aralık ve sonrasında teslimat randevusu bulunan Model Y Standart sahipleri, Tesla uygulaması üzerinden yönlendirilen adımları izleyerek araçlarını 10 bin TL karşılığında Geliştirilmiş Otopilot seviyesine yükseltebiliyor. Bu rakam, EAP paketinin normalde 115 bin 260 TL olarak sunulduğu düşünüldüğünde oldukça avantajlı bir fırsat anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...