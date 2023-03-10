Tesla'ya Türkiye'de Şarj İstasyonu Açma Yetkisi Verildi!

Bir süredir Türkiye pazarına gireceğine dair gelişmeler yaşanan Tesla ile ilgili bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Tesla'ya verilen bu lisansla birlikte Türkiye'de şarj istasyonu kurma hakkına sahip şirket sayısı 119'a ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın da artık aralarında bulunduğu bu 119 şirket, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak otomobillere şarj hizmet sunma hakkına sahip olacak.

Tesla, Şarj İstasyonu Lisansına Sahip 119 Şirket Arasına Girdi

Tıpkı diğer lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarıyla birlikte tüm elektrikli otomobil modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

Hâlihazırda 3.728 şarj istasyonu bulunan ülkemizde 2021 yılı sonu itibari ile elektrikli otomobil sayısı 7.694'ken, 2022 yılı sonunda bu rakam 14.896'ya ulaşmıştı.