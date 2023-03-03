Çin'den İthal Edilen Elektrikli Otomobillere Ek Vergi Düzenlemesi!

Bugün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete'de iki önemli karar yürürlüğe girdi. Bunlardan ilki ÖTV matrah düzenlemesi üzerine olurken, bu düzenleme ile Togg'un ön sipariş fiyatının belli olabileceğini aktarmıştık. Bir diğer düzenleme ise Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobilleri ilgilendiriyor.

Bu yeni düzenlemeye göre Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillerde ek vergi uygulanacak. Normal şartlarda bu otomobillerde %20 vergi uygulanırken, yeni düzenlemeyle birlikte ilave vergi oranı eklenerek vergi oranı %40'a yükseltildi. Ayrıca bu araçlara ekstradan ÖTV ve KDV de eklenecek.

Özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarına girmeye yakın olduğu şu dönemlerde alınan bu yeni kararla birliktet fiyatlar beklentimizin çok üstünde olacak gibi görünüyor.

Çin'de Üretim Yapan Otomobil Şirketleri de Vergiden Etkilenecek

Bu kararda önem taşıyan bir diğer etken ise sadece Çinli markalar değil, Çin'de elektrikli otomobil üreten tüm Avrupalı markaların da bu ek vergiden etkilenecek olması. Bu da birçok otomobil fiyatında beklemediğimiz yükselişlere yol açabilir.

Gerek ÖTV matrahlarındaki düzenleme gerek ithal edilecek elektrikli otomobillere uygulanan vergideki artış, bu ay satışa sunulması beklenen Togg'un fiyatına ön hazırlık olduğu düşünülüyor.