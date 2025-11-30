10 Bin Liralık Bu Eklenti İle Tesla'nıza Tuş Eklemek Mümkün!

Satışa çıktığı ilk günden itibaren Tesla modelleri hep "hiç tuşu yok, otomobil gibi hissettirmiyor" eleştirilerine maruz kaldılar. Bu kapsamda otomobillere ek tuşlar eklemek için farklı çözümler geliştirildi. Ancak hiçbiri Greenmission tarafından geliştirilen Ctrl-Bar 2 kadar uyumlu olmadı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ctrl-Bar 2 İle Tesla'nıza Tuş Takımı Ekleyin!

Otomobillere OEM aksesuarlar üreten Greenmission, Tesla’nın minimalist iç tasarımından memnun olmayan kullanıcılar için Ctrl-Bar 2 adında yeni bir panel geliştirdi. Model 3 ve Model Y uyumlu bu panel Tesla ekranının altına yerleştirilen fiziksel kısayol tuşlarından oluşuyor ve sürücülere temel fonksiyonlara tek dokunuşla erişme imkânı sunuyor.

Panel üzerinde iki adet döner kontrol ve sekiz adet özelleştirilebilir fiziksel tuş bulunuyor. Döner tuşlar genellikle sıcaklık veya ses seviyesini ayarlamak için kullanılırken, diğer tuşlara koltuk ısıtma, fan hızı, kilit kontrolü, iç aydınlatma gibi 30’dan fazla farklı işlev atanabiliyor. Her bir tuşun üzerinde, hangi işleve bağlı olduğunu gösteren minik bir ekran da yer alıyor.

Ctrl-Bar 2, Tesla ekranının alt kısmına 3M yapışkan bant ile sabitleniyor ve istenirse kolayca sökülüp takılabiliyor. Güç bağlantısı aracın torpido gözündeki USB portundan alınıyor. Greenmission, kablonun gizlenmesi için özel bir kanal sunduğunu ve kurulum tamamlandığında kablonun tamamen görünmez olduğunu belirtiyor.

Ürünün yurt dışındaki satış fiyatı 179 ile 208 dolar bandında. Türkiye’ye vergiler, kargo ve gümrük ücretleri eklenince toplam maliyet yaklaşık 8 ile 10 bin TL arasında değişiyor. Yani Tesla’ya fiziksel tuş eklemenin bedeli kabaca bir orta seviye telefon aksesuarı fiyatına denk geliyor.

Peki siz bu ürünü satın almak ister misiniz? Yorumlarda bizimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın...