Beklenen Rekor Gelmedi: Çinli Şirketler Tesla'yı Bitiriyor!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, 2025'in tamamı ve 2025'in dördüncü çeyreğine ait üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre şirketin satışlarda düşüş göstermeye devam ettiğini söyleyebilmek mümkün. İşte veriler...

Tesla, 2025'te Kaç Otomobil Teslim Etti?

Tesla, yıllar boyunca elektrikli araç teslimatlarında önemli bir büyüme kaydetti. 2023’te 1,81 milyon araçla rekor kıran şirket, 2024’te Çinli üreticilerin pazardaki gücünü artırmasıyla teslimatlarını 1,79 milyona düşürdü. Son veriler bu düşüşün 2025’te de sürdüğünü gösteriyor.

Firma, 2025’in dördüncü çeyreğinde toplam 434 bin 358 araç üretirken, teslimat sayısı 418 bin 227 olarak açıklandı. Bu üç aylık dönemde Model 3 ve Model Y öne çıktı. Öyle ki üretim ve teslimatın büyük çoğunluğu bu iki model ile gerçekleştirildi.

2025 yılı genelinde ise şirket, toplam 1 milyon 654 bin 667 araç üretti ve 1 milyon 636 bin 129 araç teslim etti.

Tesla 4. Çeyrek Teslimat ve Üretim Sonuçları

Model Üretim Teslimat Model 3/Y 422.652 406.585 Diğer Modeller 11.706 11.642 Toplam 434.358 418.227

Tesla 2025 Teslimat ve Üretim Sonuçları

Model Üretim Teslimat Model 3/Y 1.600.767 1.585.279 Diğer Modeller 53.900 50.850 Toplam 1.654.667 1.636.129

Tesla'nın 2026 yılında nasıl bir performans sergileyeceğini ise yıl sonunda paylaşılacak veriler ile öğreneceğiz.

