Tesla Uygulaması Çöktü: Sürücüler Araçlarına Binemedi

Tesla uygulaması çökünce Tesla model araca sahip sürücüler, araçlarının kilidini açamadı ve bu nedenle de araçlarına binemedi. Onlarca araç sahibi, Tesla'nın mobil uygulamasında araçları ile bağlantı kurmalarını engelleyen bir hata mesajı ile karşılaştığını belirtti.

Hata sonrasında soluğu sosyal medyada alan Tesla kullanıcıları, araçlarına binmelerini engelleyen hata mesajını paylaşarak sorunu Tesla CEO'su Elon Musk'a bildirmeye çalıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore'de yer alan bir sürücüden gelen şikayete verdiği yanıtta sorunun kontrol edildiğini söyledi.

Tesla Uygulaması Çökünce Araç Sahipleri Anahtarsız Kaldı

Tesla'nın mobil uygulaması, sürücüler tarafından araçların kilidini açmak ve araçları çalıştırmak için bir anahtar işlevi görür. Araç sahipleri, araçlarını kullanamadığı için sosyal medyadan çok sayıda şikayette bulundu.

Çeşitli hizmetler ile ilgili sorunları, kesintileri, hataları takip etme sitesi olan DownDetector'a göre cumartesi günü saat 00.40 civarında (TSİ) yaklaşık 500 kullanıcı, uygulama ile ilgili hata bildirdi.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021

Elon Musk, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada yaşanan sorun için kullanıcılardan özür dileyerek bu hatanın bir daha meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

The Car Expert web sitesinin editörü Stuart Masson, BBC'ye yapmış olduğu açıklamada uygulamanın arabalara erişmenin tek yolu olmaması gerektiğini söyledi. Masson, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Teknoloji işleri her ne kadar kolaylaştırsa da sonuçta işlerin devam etmesi için bir sunucuya güveniyor. Bu, kredi kartım olmadan evden çıkıp akıllı telefonum ile ödeme yapmayı beklemekle aynı şey. Her zaman tek bir şeye bağımlı olursak bu gibi sorunlarla karşılaşabiliriz."

Musk, 5 Milyar Dolarlık Tesla Hissesini Sattı

Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı. Elon Musk tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan Twitter anketi, şirket hisselerinde hareketlilik yaşanmasına sebebiyet vermişti. Musk tarafından cumartesi günü başlatılan ankete 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy verdi ve yaklaşık %58'si hisse satışı lehinde oy kullandı.

Oylama, elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkarmasıyla sonuçlanabilir. Musk, ABD Demokratları tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olarak sonuca bağlı kalacağına söz vermişti.