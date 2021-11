Tesla Uygulaması Çöktü: Sürücüler Araçlarına Binemedi

Tesla uygulaması çökünce Tesla model araca sahip sürücüler, araçlarının kilidini açamadı ve bu nedenle de araçlarına binemedi. Onlarca araç sahibi, Tesla'nın mobil uygulamasında araçları ile bağlantı kurmalarını engelleyen bir hata mesajı ile karşılaştığını belirtti.

Hata sonrasında soluğu sosyal medyada alan Tesla kullanıcıları, araçlarına binmelerini engelleyen hata mesajını paylaşarak sorunu Tesla CEO'su Elon Musk'a bildirmeye çalıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore'de yer alan bir sürücüden gelen şikayete verdiği yanıtta sorunun kontrol edildiğini söyledi.

Tesla'nın mobil uygulaması, sürücüler tarafından araçların kilidini açmak ve araçları çalıştırmak için bir anahtar işlevi görür. Araç sahipleri, araçlarını kullanamadığı için sosyal medyadan çok sayıda şikayette bulundu.

Çeşitli hizmetler ile ilgili sorunları, kesintileri, hataları takip etme sitesi olan DownDetector'a göre cumartesi günü saat 00.40 civarında (TSİ) yaklaşık 500 kullanıcı, uygulama ile ilgili hata bildirdi.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.