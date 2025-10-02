Elektrikli Otomobiller Birbirlerini Şarj Edebilecek! Tesla'dan Yeni Özellik!

Elektrikli otomobillerin yalnızca ulaşım aracı değil aynı zamanda bir enerji kaynağı haline geldiği günlere adım atıyoruz. Tesla’nın popüler SUV modeli için duyurduğu yeni gelişme, elektrikli araçların geleceğini bambaşka bir noktaya taşıyor. İşte Tesla Vehicle-to-Load ve Vehicle-to-Home özellikleri ve detayları...

Model Y Performance Çift Yönlü Şarj Desteği Kazandı!

Tesla uzun süredir beklenen adımı resmen attı. Yeni Model Y Performance, hem Vehicle-to-Load (V2L) hem de Vehicle-to-Home (V2H) teknolojilerini destekleyecek. Bu sayede araç tıpkı bir jeneratör gibi elektrikli cihazları çalıştırabilecek ve gerektiğinde bir eve enerji sağlayabilecek.

Daha önce bu işlev yalnızca Cybertruck’ta bulunuyordu. Yeni güncelleme ile birlikte Model Y Performance modeli de sahip olduğu 82 kWsa kapasiteli bataryadan 11,5 kW’a kadar güç çıkışı verebiliyor. V2L teknolojisi ile kamp ekipmanları, ev aletleri veya taşınabilir cihazlar doğrudan araçtan enerji alabilecek.

120V/240V prizlerle 3–5 kW seviyesinde sürekli güç çıkışı sağlanabiliyor. Yeni özellik 2025’in dördüncü çeyreğinde yayınlanacak OTA güncellemesi (2025.20 ve sonrası) ile devreye girecek. Yani kullanıcılar yazılım güncellemesi sonrası araçlarını mobil enerji kaynağına dönüştürebilecek.

Tesla ayrıca V2H desteği ile evlere enerji sağlama imkânı da sunuyor. Elektrik kesintilerinde evin tamamı beslenebiliyor ancak bunun için Tesla Powerwall 3 veya uyumlu çift yönlü invertör gerekiyor.

Peki Araçlar Birbirini Şarj Edebilecek mi?

Yeni özellik elektrikli araçların birbirini şarj etmesi fikrini de akıllara getiriyor. Resmî açıklamalara göre Model Y Performance’ta V2V (Vehicle-to-Vehicle) özelliği bulunmuyor. Yani bir Tesla’dan diğerine doğrudan yüksek hızlı şarj yapılamıyor.

Buna rağmen V2L çıkışı sayesinde acil durumlarda düşük güçle başka bir elektrikli aracın bataryasına enerji vermek mümkün. Bu işlem tam bir şarj yerine “yedek enerji desteği” gibi düşünülebilir. Tesla gelecekte bu teknolojiyi daha da geliştirmesi halinde elektrikli araçların birbirini hızlı şekilde şarj edebilmesi gündeme gelebilir.