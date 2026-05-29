Xiaomi'den 185Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! Oyunlarda Yağ Gibi Akacak

Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi K90 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Son gelişmeler ise Çinli markanın önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek Redmi K100 Pro ile ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.9 inç düz panel

Ekran Yenileme hızı: 185Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Parmak izi: Ekran içi ultrasonik sensör

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 su ve toz koruması

Batarya: Yaklaşık 9000 mAh

Hızlı şarj: 100W

Kablosuz şarj: Var

Redmi K100 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100 Pro'da 6,9 inç boyutlarında 185Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan AMOLED teknolojisi sayesinde ise siyah renkleri en gerçekçi tonuyla görebilme imkanınız olacak. Karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya çıkan Redmi K90 Pro Max'te 120Hz yenileme hızı sunan 6,9 inçlik bir AMOLED bir ekran kullanılıyordu. Yani yeni modelde yenileme hızlarında büyük bir artış olacak.

Redmi K100 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Redmi K100 Pro'nun işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Amiral gemisi özelliklerine sahip bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak işlemcilerdeki nanometre yani nm değerinin küçük olması daha iyi diyebiliriz. Örneğin, 3 nm mimarili bir yonga seti 4 nm tabanlı rakip donanımlara karşı güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı.

Halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemilerine güç veren yonga seti PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani oyunlarda en ufak bir kasma veya donma olmayacağını söyleyebiliriz.

Redmi K100 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Söylentilere göre Redmi K100 Pro'da yaklaşık 9.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Buna ek olarak 100W hızlarını destekleyecek. K90 Pro Max'te 100W destekli 7.560 mAh'lik bir pilin kullanıldığını düşündüğümüzde yeni modelin bataryasının daha uzun süre dayanacağını söyleyebiliriz.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 serisinin tanıtım tarihi açıklanmadı. Redmi K90 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Redmi K100 serisinin de eylül veya en geç ekim aylarında kullanıcıların beğenisine sunulması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte şirket ülkemizde Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 gibi Redmi modellerini satıyor. Ancak K90 serisi burada satılmıyor. Yeni modellerin de çok yüksek ihtimalle Türkiye'yi pas geçmesi bekleniyor.

Redmi K100 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Pro Max ilk tanıtıldığında 550 dolarlık (25.236 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Bunu dikkate aldığımızda Redmi K100 Pro'nun da 600 dolar (27.530 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 56.183 TL'ye denk geliyor diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro'nun sızdırılan özellikleri beni memnun etti diyebilirim. Özellikle 9.000 mAh'lik pili kullanıcıların sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorunun olmayacağını gösteriyor. Öte yandan işlemcisi de çok güçlü. Oyunları en ufak bir kasma olmadan oynama imkanınız olacak. Kısacası bizleri tam anlamıyla bir amiral gemisi bekliyor diyebilriim.