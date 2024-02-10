The Bear 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
The Bear dizisinin 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, merak içerisinde beklenen yeni sezon ne zaman yayımlanacak? İşte diziye dair detaylar!
İlk olarak 2022 yılında yayımlanmaya başlayan The Bear'ın 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, yüksek IMDb puanı ile dikkat çeken popüler dizinin yeni sezonu ne zaman çıkacak?
The Bear 3. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?
FX Başkanı John Landgraf, Televizyon Eleştirmenleri Derneğinin (Television Critics Association) basın turunda The Bear'ın üçüncü sezonuna ait bölümlerin hangi tarihte yayımlanacağını açıkladı.
Variety'deki habere göre yeni sezon 2024 yılının haziran ayında yayımlanacak. 3. sezondaki tüm bölümlerin aynı gün yayımlanması bekleniyor. İlk sezon 2022 yılında, ikinci sezon ise 2023 yılında izleyicilerle buluştu.
The Bear Oyuncuları
- Jeremy Allen White
- Ebon Moss-Bachrach
- Ayo Edebiri
- Lionel Boyce
- Liza Colón-Zayas
- Abby Elliott
- Matty Matheson
- Edwin Lee Gibson
- Corey Hendrix
- Richard Esteras
The Bear Konusu
Komedi ve dram türlerindeki The Bear, ailesinin restoranını işletmek için Şikago'ya (Chicago) dönen genç şefin hikâyesini konu alıyor.
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