The Bear 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

İlk olarak 2022 yılında yayımlanmaya başlayan The Bear'ın 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, yüksek IMDb puanı ile dikkat çeken popüler dizinin yeni sezonu ne zaman çıkacak?

The Bear 3. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

FX Başkanı John Landgraf, Televizyon Eleştirmenleri Derneğinin (Television Critics Association) basın turunda The Bear'ın üçüncü sezonuna ait bölümlerin hangi tarihte yayımlanacağını açıkladı.

Variety'deki habere göre yeni sezon 2024 yılının haziran ayında yayımlanacak. 3. sezondaki tüm bölümlerin aynı gün yayımlanması bekleniyor. İlk sezon 2022 yılında, ikinci sezon ise 2023 yılında izleyicilerle buluştu.

The Bear Oyuncuları

Jeremy Allen White

Ebon Moss-Bachrach

Ayo Edebiri

Lionel Boyce

Liza Colón-Zayas

Abby Elliott

Matty Matheson

Edwin Lee Gibson

Corey Hendrix

Richard Esteras

The Bear Konusu

Komedi ve dram türlerindeki The Bear, ailesinin restoranını işletmek için Şikago'ya (Chicago) dönen genç şefin hikâyesini konu alıyor.

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