The Boys'un 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi Belli Oldu

The Boys'un büyük bir merakla beklenen beşinci sezonundan ilk fragman geldi. Bununla birlikte "The Boys'un 5. sezonu ne zaman çıkacak?" gibi soruların da yanıtı belli oldu. Görünüşe bakılırsa hayranların yeni sezonu bir süre daha beklemesi gerekecek ancak fragman, buna değeceğini gösteriyor.

The Boys'un 5. Sezon Fragmanı Paylaşıldı

The Boys'un beşinci sezonu, Amazon Prime Video'nun resmî YouTube hesabı üzerinden paylaşılmasının ardından sadece birkaç saat geçtikten sonra 3 milyon 31 bin 186 kişi tarafından görüntülendi. Bununla birlikte 185 binden fazla beğeni ve on binin üzerinde yorum aldı.

Fragmanda bazı karakterlerin Homelander tarafından esir tutulduğu gösteriliyor. Annie January ya da diğer bir deyişle Starlight, dünyanın süper güçlü kötülerine karşı mücadele veriyor. Butcher, elinde süper olanları öldürebilen bir virüse sahip silah tutuyor ve her ne olursa olsun, bu uğurda savaşacak insanlar toplamaya çalışıyor.

Yeni sezonda göreceğimiz oyuncular arasında Antony Starr, Karl Urban, Jack Quaid ve Erin Moriarty gibi isimler olacak. Homelander, Antony Starr tarafından canlandırılırken Billy Butcher karakterine ise Karl Urban hayat verecek. Jack Quaid ise yeniden Hughie Campbell karakteri canlandırmak için geri dönecek.

The Boys'un 5. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

The Boys'un beşinci ve son sezonu, 8 Nisan 2026 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden iki bölüm ile yayınlanacak. Bundan sonraki yeni bölümler ise haftalık olarak yayınlanacak ve dizi, 20 mayıs 2026 tarihinde final yapacak. Dizi final yaparken The Boys ile aynı evrende geçen başka yapımlar gelecek. Şu an yapım aşamasında olanlar arasında The Boys: Mexico ile Soldier Boy'a odaklanacak Vought Rising bulunuyor.