The Boys dizisinin spin-off'u Gen V'nin ilk sezonunu bitiren çoğu kişi, Gen V 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Süper kahraman dizileri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Gen V ilk olarak 2023 yılında yayımlanmaya başladı. İlk bölümüyle beraber dünya çapında çok popüler hâle gelen dizinin birinci sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor.

İlk sezonu bitiren çok sayıda kişi, Gen V yeni sezon tarihi ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Evan Goldberg, Eric Kripke ve Craig Rosenberg tarafından yaratılan dizinin ikinci sezonu ne zaman izleyiciler ile buluşacak?

Gen V 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan Gen V, 2023 yılının ekim ayı içerisinde ikinci sezon onayını aldı. Bu onay, sürpriz olmadı çünkü dizi büyük bir beğeni toplamıştı. İkinci sezonun 2025 yılında Amazon Prime Video üzerinden yayımlanması bekleniyor.

İkinci sezonun da ilk sezon gibi sekiz bölümden oluşacağı düşünülüyor. Yeni sezon tarihi ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Yayın tarihi ile ilgili resmî açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.

Gen V 2. Sezon Oyuncuları

Jaz Sinclair (Marie Moreau)

Lizze Broadway (Emma Meyer)

Chance Perdomo (Andre Anderson)

London Thor ve Derek Luh (Jordan Li)

Asa Germann (Sam Riordan)

Maddie Phillips (Cate Dunlap)

Yeni sezonda Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, London Thor, Derek Luh, Asa Germann ve Maddie Phillips isimli oyuncuların yer alacağı düşünülüyor. Dizide Marie Moreau karakterini Sinclair, Andre Anderson karakterini Perdomo, Emma Meyer karakterini ise Lizze Broadway canlandırıyor.

Gen V Ne Anlatıyor?

İkinci sezonu büyük bir merak içerisinde beklenen Gen V isimli dizi, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini anlatıyor.

Bu rehberde Gen V yeni sezon ne zaman çıkacak sorusu dahil merak edilen bazı soruları cevapladık. Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformunun popüler süper kahraman dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.