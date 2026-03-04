The Division Mobil Cihazlara Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

The Division ve The Division 2 oyunlarını sevenlerin markayı ceplerinde taşıyabilecekleri The Division Resurgence, yıllar süren bekleyişin ardından, bu ayın sonunda oyuncular ile buluşacak. Çıkış tarihi sonunda ortaya çıktı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Mobil The Division Oyununun Çıkış Tarihi Sonunda Belli Oldu

Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar için geliştirilen The Division Resurgence, 2022 yılının Temmuz ayında duyurulmuştu. Aradan geçen dört yıla yakın zaman zarfında tanıtımlar yapılmış olsa da çıkış tarihi pek çok kez ertelenmişti. Ancak markanın onuncu yıl kutlamaları yapsamında yapılan duyuru ile 31 Mart 2026 tarihinde yayınlanacağı müjdelendi. Halihazırda Google Play Store üzerinden ön-kayıt yaptırabiliyorsunuz.

Çıkışından önce kayıt yaptıran oyunculara, çıkış gününde kullanabilecekleri özel bir New York City itfaiyecisi kozmetik seti ve Pure Gold silah kaplaması gibi ödüller verilecek. Ayrıca The Division 2 oyuncularına da özel ödüllerin olacağı söyleniyor.

The Division Resurgence, PvPvE yapısında olacak. Yani hem yapay zekaya karşı tamamlayacağınız görevler ve hem de diğer oyunculara karşı vereceğimiz mücadeleler bizi bekleyecek. Oyunun hikayesi, ilk iki oyundan bağımsız olup, markanın evrenini genişletecek. Virüs salgının kargaşaya neden olduğu ve hükümetin çöktüğü kriz sonrası Amerika topraklarına geri döneceğiz. Görevimiz ise, bir SHD ajanı olarak, huzuru geri getirmek, sivilleri düşman topluluklara karşı korumak ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı etmek olacak.

Oynanış tarafında bize sunulacak olanlar ise, aslında The Division ve The Division 2 oyunlarından farklı olmayacak. Yani ekipman ve işe yarar eşya toplamaya odaklı olup, görev esnasında kaynak toplayacak, silah ve zırh geliştirmesi yapacak ve karakterimizin farklı uzmanlık alanlarına göre özelleştirebileceğiz. Kontrollerin ise mobil cihazlara uyumlu hale getirilip, arayüz düzenlemelerinin uygulanacağı söyleniyor.