Ubisoft Açıkladı: 2 Yeni Far Cry ve Bir Çok Assassins's Creed Yapımı Yolda!

Oyun dünyasının dev isimlerinden Ubisoft, son dönemde yaşadığı küçülme ve stüdyo kapatma iddialarıyla sıkça gündeme geliyordu. Son olarak şirketin CEO'su Yves Guillemot, katıldığı bir röportajda bu sancılı sürece değinirken oyuncuları heyecanlandıran yeni projelerin de müjdesini verdi.

CEO'nun açıklamalarına göre 2 yeni Far Cry projesi ile birlikte çok sayıda Assassins's Creed yapımı yakında oyuncularla buluşacak. İşte detaylar!

İki Yeni Far Cry Projesi Yolda

Röportajda öne çıkan en önemli başlıklardan biri şüphesiz ki Far Cry serisi ile ilgili. Ubisoft'un küçülme kararlarından etkilenmeyen nadir seriler arasında yer alan Far Cry yapımları önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek yeni yapımlarıyla yolcuğuna devam edecek gibi görünüyor.

Guillemot'un açıklamalarına göre stüdyonun şu an aktif olarak üzerinde çalıştığı iki farklı Far Cry projesi bulunuyor. CEO şimdilik bu projelerin isimleri veya içerikleri hakkında detay vermekten kaçınsa da geliştirme sürecinin oldukça umut verici olduğunu ve beklentilerin yüksek tutulduğunu vurguluyor.

Assassins's Creed Evreni Yeni Yapımlarla Daha da Genişleyecek

Açıklamaların bir diğer odak noktası ise şirketin en büyük markası olan Assassin's Creed oldu. Geçtiğimiz yıl 30 milyonu aşkın bir oyuncu kitlesine ulaşarak devasa bir topluluk kuran seri, gelecekte oyunculara çok daha geniş bir yelpaze sunmaya hazırlanıyor.

Guillemot şu anda geliştirme aşamasında olan birden fazla Assassins's Creed oyunu olduğunu doğruladı. Üstelik CEO'nun verdiği demeçlere göre yeni oyunlar sadece klasik tek oyunculu hikayelerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda serinin çok oyunculu dinamiklerini de bünyesinde barındıracak.

Sızıntılara göre yeni Assassins's Creed projelerinden biri 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan efsanevi Black Flag'in yeniden yapımı olacak. Geçtiğimiz dönemde şirket cephesinden yeni mobil oyunlar ve RPG temelli yapımlara dair açıklamalar gelse de diğer projeler hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Far Cry ve Assassins's Creed oyunlarından beklentileriniz neler?