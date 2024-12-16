The Game Awards 2025 Tarihi Şimdiden Belli Oldu!

Geçen hafta gerçekleşen, oyun dünyasında yılın en çok ses getiren organizasyonu The Game Awards 2024'te yılın oyunu ödülünü alan oyun Astro Bot oldu. Etkinlikte pek çok oyun tanıtıldı; tam listeye buradan ulaşabilirsiniz. Öte yandan sonraki etkinliğin tarihi de belli oldu.

Cıvıl Cıvıl Bir Organizasyon

Her zamanki gibi, bu yıl da The Game Awards sahnesi GOTY adaylarının müzikleriyle yankılandı. Etkinlikte bir dizi yeni fragman, yeni duyurular ve dahi heyecan sunan güncellemeler paylaşıldı.

Astro Bot, Balatro ve Black Myth: Wukong'dan müzikler, etkinlik orkestrası tarafından icra edildi ve izleyenlere adeta bir müzik şöleni sundu. Kaçırdıysanız, mutlaka dönüp bu performansları izleyin deriz.

Etkinlikte CD Projekt RED'in The Witcher 4 projesi tanıtıldı. Ayrıca Elden Ring Nightreign'e dair yeni bir fragman da sunuldu.

The Game Awards 2025 Ne Zaman?

The Game Awards 2025, 11 Aralık 2025 tarihinde Los Angeles'ta gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi bu organizasyon yine Peacock Tiyatrosu'nda sahne alacak.