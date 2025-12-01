Eğer yeni yayınlanan rapor doğru çıkarsa, günlerdir tartışma konusu olan The Game Awards heykelinin gizemi çözülmüş olabilir. Uzun zamandır yeni oyununu göremediğimiz bir seri geri dönecek gibi görünüyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Gizemli The Game Awards Heykeli Büyük Merak Konusu Oldu

Bildiğiniz gibi bir süre önce Geoff Keighley, hesabı üzerinden 'regal.inspiring.thickness' yorumu ile bir heykel görseli paylaşmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden de heykelin bulunduğu konumun harita üzerinde işaretlendiği bir başka paylaşım daha yapmıştı. Bu konum, New Mexico dolaylarındaki bir çöle işaret ediyordu. Bu paylaşımların ardından oyuncular, elbette tahminlerini sıralamaya başladılar. Ne var ki bu tahminlerin hiçbiri tutmamıştı. Yani karşımıza ne yeni bir God of War veya Lords of the Fallen oyunu, ne de Half-Life 3, The Elder Scrolls 6 veya yeni Diablo 4 genişleme paketi var.

Peki bu heykel hangi oyun ile bağlantılı? Elbette şovun başlamasına kadar öğrenmemiz zor, ama görünüşe göre MP1st tarafından gizem çözüldü. Daha önceden iptal edilen Contraband'ın görsellerini ve geliştirilme aşamasındaki yeni Dead Rising oyununu ortaya çıkartan site, Larian Studios tarafından geliştirilen yeni Divinity oyunun ticari markalarını bulmuş. İşin ilginç yanı, logo ve beraberindeki görseller de heykeller büyük ölçüde eşleşiyor gibi görünüyor.

Ancak şu an için bu bağlantının Larian Studios veya The Game Awards tarafından teyit edilmiş değil. Yani bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var, ama Belçika menşeli stüdyonun Baldur's Gate 3 sonrasında Divinity markasına geri dönüş yapabileceği konuşuluyordu. Eğer gizemli heykelin altından gerçekten serinin yeni oyunu çıkarsa, bekleyişte olan oyuncular için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Bilhassa da son oyunun 2017 yılında çıktığını düşünecek olursak.

Divinity serisi, oyuncuları yeni orta çağ fantastik dünyasına götürüyor ve izometrik kamera açısından sıra tabanlı oynanış sistemi ile eşsiz bir maceraya davet ediyordu. Bakalım bizi The Game Awards şovunda nasıl bir duyuru bekliyor? Gelişmeleri takipte olacağız.