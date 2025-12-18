The Game Awards'tan Tarihi Rekor Geldi

The Game Awards popülerliği, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Sunucu Geoff Keighley, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bu yılın şovunun ardından merak edilen istatistikleri paylaştı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

The Game Awards 2025, Bir Önceki Yılın Rekorunu Tarihten Sildi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen The Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 fırtınasına sahne olmuştu. Aldığı dokuz ödül ile şov tarihine adını yazdırmış olup, The Last of Us Part 2 oyununu da tahtından etmişti. Ancak The Game Awards ile ilgili tek rekor bu değil. Sunucu Geoff Keighley tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, dünya genelindeki 171 milyon canlı yayın izlenmesi ile bir önceki yılın şovunu geride bıraktı. Ayrıca Streamcharts verilerine göre de 4.4 eş zamanlı izleyiciyle, geçtiğimiz yılın şovunun 4 milyonluk rekorunu da kırdı.

Bir karşılaştırma yapmak gerekir ise The Game Awards 2024, dünya genelinde 151 milyon canlı yayın izlenmesine ulaşmıştı. Bu da arada % 11 oranındaki bir farka tekabül ediyor. Yalnız bu noktada dikkate almaya değecek bir detay var ki, o da etkinliği başından sonuna kadar izleyenleri kapsıyor. Diğer bir deyişle, Prime Video servisi izlenmeleri, kısa ve sosyal medya üzerinden paylaşılan kesitler bu veriye dahil edilmemiş.

Bildiğiniz gibi The Game Awards 2025, sadece Youtube üzerinden değil, yukarıda bahsettiğimiz Prime Video, ki bu yıl bir ilk oldu, Facebook, Instagram, Kick, Steam, Twitch ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden de yayınlanmıştı. Yani izleyicilere birden fazla platform seçeneği sunulmuştu.

Şovun bu denli yüksek bir izlenmeye ulaşmasında, ortak yayınların da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, Twitch ve Youtube üzerinden bu tür yayınların bir önceki yıla oranla % 50 artış ile 23 bini aştığı söyleniyor. Bu da her açıdan şova olan ilginin her sene daha da arttığını gösteriyor. Bu bağlamda, bir sonraki The Game Awards da bu yılın rekorlarını geride bırakabilir. Elbette bunu zaman gösterecek.