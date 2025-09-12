Netflix Listelerini Zorlayan Dizi İçin Sevindiren Açıklama!

Netflix, son haftaların en çok izlenen dizilerinden The Hunting Wives için ikinci sezon müjdesini verdi. İlk olarak Starz’da yayınlanması planlanan yapım, Netflix’e geçtikten sonra kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve platformun öne çıkan dizilerinden biri oldu. Şimdi ise ikinci sezon hazırlıkları başladı. İşte ayrıntılar...

The Hunting Wives İkinci Sezonla Dönüyor

21 Temmuz’da Netflix kütüphanesine eklenen The Hunting Wives, ilk beş haftada yalnızca ABD'de 20 milyondan fazla izlenme aldı ve dünya genelinde Top 10 listesine girmeyi başardı. İkinci sezonla birlikte en çok izlenenler sıralamasına tekrardan girip girmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz. Netflix, yeni bölümler için henüz bir tarih paylaşmadı.

Bilmeyenler için The Hunting Wives, Teksas’ın önde gelen isimlerinden Margo ile kasabaya yeni taşınan Sophie’nin karmaşık ilişkisine odaklanıyor. İkilinin yasak aşkı, girdikleri tehlikeli oyunlar ve işledikleri suçlarla birlikte giderek daha çıkmaz bir hale geliyor. İlk sezonun finalinde yaşanan gerilimli sahne ise ikinci sezon için heyecanları zirveye çıkardı.

Dizinin yaratıcısı Rebecca Cutter, ikinci sezonda izleyicilere daha fazla entrika, daha fazla gerilim ve daha da sarsıcı bir hikâye sunacaklarını açıkladı. Buna göre beklentinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.