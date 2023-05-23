Yeni Blu TV Dizisi "The Idol"e Gelen Tepkiler Gündem Oldu!

Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson'ın yeni Blu TV dizisi The Idol, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Dizinin aldığı ilk tepkiler "şaşırtıcı" olarak nitelendirildi.

Dizi, tarikat liderinin eline düşen sorunlu bir pop yıldızının hikâyesini anlatıyor. Lily-Rose Depp pop yıldızını oynarken, tarikat liderini ise Abel Tesfaye canlandırıyor. Dizide Suzanna Son, Troye Sivan, Dan Levy ve Rachel Sennott gibi yardımcı oyuncular yer alıyor.

Dizinin Çıplaklık ve Cinsel İçerikli Sahneleri Eleştirildi

Dizinin perde arkasında yaşanan sorunlar nedeniyle dizinin prömiyeri öncesi bir dizi sorun ayyuka çıkmıştı. Aylar süren tartışmalarda dizinin çıplaklık ve cinsel içerikli sahnelerinin global yayıncı HBO'nun standartlarının bile üzerinde olduğu iddia ediliyordu.

Dizi için "Grinin 50 Tonu" ve "Siyah Kuğu, Succession ve Sekreter karışımı" gibi yorumlar yapılırken, diziden "nefret ettiklerini" söyleyenler ve "çöp" benzetmesi yapanlar olduğu gibi, Lily-Rose Depp'in performansından övgüyle bahsedenler de olmuştu.

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