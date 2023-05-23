Netflix'e "Listem" Filtreleri Geldi: İçerikleri Kategorilemek Artık Çok Daha Kolay!

Netflix, Pazartesi günü iOS ve Android uygulamasında, kullanıcıların daha sonra izlemek istedikleri film ve dizileri kaydetmelerini sağlayan "Listem" özelliğini kullanma deneyimini iyileştiren bir güncelleme duyurdu. Güncellemeyle birlikte, Listem artık filtre seçeneklerine sahip ve kullanıcıların istedikleri içeriği bulmalarını kolaylaştırıyor.

Listem artık birden fazla filtre seçeneği içeriyor. Örneğin kullanıcılar, başlıkları yayınlanma tarihine, alfabetik sıraya ve içeriğin listeye eklendiği tarihe göre sıralayabiliyor.

"Listem" Filtrelemeleri Nasıl Kullanılıyor?

"Filmler" ve "TV Şovları" gibi basit filtrelerin ötesinde, adından da anlaşılacağı gibi kullanıcının izlemeye başladığı veya başlamadığı şeylere göre başlıkları düzenleyen "Başlamadım" ve "Başladım" gibi bazı çok kullanışlı filtreler de var.

Bu güncellemeden önce Listem'de herhangi bir filtre seçeneği bulunmuyordu ve kullanıcılar belirli başlıkları bulmak için listede gezinmeye devam etmek zorundaydı. Filtrelere ek olarak güncelleme, listeden içeriği hızlı bir şekilde silmek için yeni bir kaydırma hareketi de ekliyor.

Yeni Listem filtreleri şimdi Android kullanıcılarına sunuluyor. Şirketin belirttiğine iPhone kullanıcıları güncellemeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde alacaklar.