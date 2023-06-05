Tüm dünyada önemli bir başarının altına imza atan The Idol dizisini beğenen izleyiciler, The Idol yeni bölüm ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde söz konusu yapımın bölüm tarihleri dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Yönetmenliğini Sam Levinson'ın üstlendiği The Idol, ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaştı. En iyi HBO dizileri arasında yerini alan The Idol'un bölümleri haftalık olarak yayımlanıyor. Bu nedenden ötürü pek çok kişi, yeni bölümlerin hangi tarihlerde yayımlanacağını öğrenmek istiyor.

The Idol Yeni Bölüm Tarihleri

Dram türündeki The Idol isimli popüler dizinin ilk bölümü 5 Haziran 2023 tarihinde izleyicilerle buluştu. Reza Fahim, Sam Levinson ve The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) tarafından yaratılan dizinin ikinci bölümü ise 11 Haziran tarihinde yayımlanacak.

Üçüncü bölümü 18 Haziran'da yayımlanacak olan dizinin ilk sezonunun 6 bölümden oluşması bekleniyor. Söz konusu yapımın bölümlerinin tarihleri şu şekilde:

The Idol 1. bölüm : 5 Haziran 2023

: 5 Haziran 2023 The Idol 2. bölüm : 11 Haziran 2023

: 11 Haziran 2023 The Idol 3. bölüm : 18 Haziran 2023

: 18 Haziran 2023 The Idol 4. bölüm : 25 Haziran 2023

: 25 Haziran 2023 The Idol 5. bölüm : 2 Temmuz 2023

: 2 Temmuz 2023 The Idol 6. bölüm: 9 Temmuz 2023

The Idol Fragmanı

The Idol Konusu

The Idol, Jocelyn isimli bir pop yıldızının hayatını ve kariyerini konu alıyor. Dizi ayrıca Jocelyn'in Los Angelas'ta bir gece kulübü olan Tedro ile ilişkisini de anlatıyor.

The Idol Oyuncuları

Lily-Rose Depp (Jocelyn)

The Weeknd (Tedros)

Suzanna Son (Chloe)

Troye Sivan (Xander)

Moses Sumney (Izaak)

Jane Adams (Nikki)

Dan Levy (Benjamin)

Jennie Kim (Dyanne)

Eli Roth Andrew (Finkelstein)

Rachel Sennott (Leia)

Hari Nef (Talia)

Dizide Jocelyn karakterini Lily-Rose Depp, Tedros karakterini ise The Weeknd canlandırıyor. Oyuncular arasında Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams ve Jennie Kim dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

The Idol Nereden İzlenir?

The Idol isimli başarılı diziyi BluTV isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere erişebilmeniz için BluTV aboneliğinin gerektiğini belirtmek gerekiyor.

The Idol dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.