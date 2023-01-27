The Last of Us Favori Sahnesi Yanlışlıkla Çekilmiş!

Yayınlanmaya başladığı günden beri büyük ses getiren ve merakla takip edilen The Last of Us'ın favori sahnesi yanlışlıkla çekilmiş. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

HBO'nun aynı isimli oyundan uyarladığı yeni dizisi The Last of Us, daha yayınlanmaya başlamadan büyük ilgi görmeye başlamıştı. Yeni bölümleri yayınlandıkça gündemden düşmeyen ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, Türkiye'de BluTV platformunda yayınlanıyor.

Parazit bir mantarın insanları zombiye dönüştürdüğü bir pandemi sürecini ele alan dizinin iki bölümü izleyici ile buluştu. Üçüncü bölümü de 29 Ocak'ta gelecek.

The Last of Us Favori Sahnesinin Hikayesi

Dizinin yanınlanan son bölümünde Pedro Pascal'ın can verdiği Joel Miller, Anna Torv'un oynadığı Tess ve Bella Ramsey'in canlandırdığı Ellie, enkaza dönen bir şehirden geçiyordu. Su basmış bir otel lobisinden geçtikleri sahnede izleyicilerin büyük bir çoğunluğunun dikkatini piyano üzerinde zıplayarak notalara basan bir kurbağa çekti.

Bölüm sonrasında izleyiciler sosyal medyada sahnenin kesitlerini paylaşmaya başladı. "The Last of Us'ın son bölümündeki en iyi performansı piyano çalan kurbağa sergiledi." şeklinde komik yorumlar yapıldı.

Sahnenin viral olması sonrasında da dizinin yaratıcılarından Neil Druckmann konuya açıklık getirdi. Cevabı Twitter üzerinden paylaşan Druckmann, sahnenin tamamen bir set kazasından ibaret olduğunu aktardı.

Neil Druckmann sahnenin farklı bir şekilde planladığını ancak işlerin yolunda gitmediğini söyledi. Normalde sahnenin ana noktası kurbağayı yiyen bir martı olacakken, martının isteneni yapmaması üzerine sahte kurbağa piyano üstünde zıplamaya başladı. Bu şekilde ortaya çıkan sahne de viral oldu.

Haftalık olarak yeni bölümü dizinin bölüm tarihlerine bakmak için The Last of Us Yeni Bölüm Ne Zaman? yazımızı okuyabilirsiniz.

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