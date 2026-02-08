Yeni The Last of Us Çok Oyunculu Mod ile Gelebilir

Naughty Dog tarafından verilen iş ilanı, dikkatleri bir anda stüdyonun üzerine çekti. Görünüşe göre orijinal oyunda bulunan çok oyunculu modun fikrinden vaz geçilmiş değil. Ancak ortada net ifadelerin pek fazla olmaması, akıllara başka ihtimalleri de getiriyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Sıradaki The Last of Us Çok Oyunculu Modla Mı Gelecek?

Geliştirici stüdyo, verdiği iş ilanıyla kıdemli ses tasarımcısı arıyor. Uygun aday birden fazla platforma çıkacak bir proje ile ilgili iken, detaylarda ise 'çok oyunculu oyun tecrübesi'nin olması tercih ediliyor. Elbette ortada gizemli projenin The Last of Us ile bağlantılı olup olmadığıyla ilgili bir ipucu yok, ama çok oyunculu oyun dendiğinde de ister istemez akla gelen ilk olağan şüpheli yeni The Last of Us oluyor.

Orijinal The Last of Us bileşeni olan Topluluklar modu, oyuncular tarafından beğenilmişti. Naughty Dog da bunu göz önünde bulundurarak, daha gelişmiş bir deneyim ile oyuncuların karşısına çıkmayı istemişti. Ne var ki işlerin pek de beklendiği gibi gelişmemesi ile sonradan iptal edilmişti. Ancak görünüşe göre geliştirici stüdyo, çok oyunculu mod sayfasını kapatmış değil. Uzun zamandır beklenen The Last of Us Part 3 için yapılan bir plan ise, oyuncuların bu işe çok sevineceğine şüphe yok.

Elbette tamamıyla farklı bir proje olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Naughty Dog başkanı Neil Druckmann, Interagalactic: The Heretic Prophet'ten ayrı olarak bir başka proje üzerinde de üç yıldan fazla bir süredir çalışıldığını ifade etmişti. Verilen iş ilanının bununla alakalı olma ihtimali de bir hayli yüksek gibi görünüyor. Bakalım gizem perdesi aralandığında karşımıza ne çıkacak? Gelişmeleri takipte olacağız.