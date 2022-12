Tepkiler Büyüyor: The Last of Us Dizisinin Türkçe Adı Belli Oldu

Hatırlayacağınız üzere uzunca süredir sevilen oyun serisi The Last of Us'ın dizisinin çekimleri gerçekleştiriliyor. Keza geçtiğimiz haftalarda dizinin çıkış tarihi de açıklanmıştı. Şimdi ise dizinin Türkiye'de çıkışında kullanılacak olan ismi ortaya çıktı.

Diziye dair yayınlanan birkaç fragmanın ardından nihayet lansman öncesi son fragmanı da görmüş ve yayın tarihini beklemeye koyulmuşken bugün dizinin yayınlanacağı platformun da açıklanmasıyla birlikte Türkiye adı belli oldu. Türkçe'ye The Last of Us ismi "Bizden Geriye Kalanlar" olarak çevrilirken, dizinin Bein Connect'in adını değiştirdiği Tod platformunda Türkçe olarak yayınlanacağı açıklandı.

Bu kararın ardından sosyal medyada pek çok kişi bu ismin neden çevrildiğine dair eleştirilerde bulundu. Pazarlama için bu tarz bir karar alındığı aşikâr olsa da ismin pek çok açıdan markalaşmış olması bu eleştirilerin en büyük nedeni.

The Last of Us'ın Türkçe'ye Çevrilmiş Adı: Bizden Geriye Kalanlar

Ya polemik olsun ya da laf sokayım diye demiyorum inanın ama...



"The Last of Us" neden cool geliyor da "Bizden Geriye Kalanlar" cringe geliyor ki? Ana dili İngilizce olan insanlar için "The Last of Us" da son derece "cheesy" isim aslında. Hatta hemen tüm oyun isimleri böyle. https://t.co/zLmBexK8Us — Orhun (@OrhunKayaalp) December 24, 2022

2023'ün en çok beklenen dizilerinden biri PlayStation oyunu The Last of Us'ın diziye uyarlamasında başrolünde Joel'i Pedro Pascal canlandırırken, Dünya'nın sonu gelen bir virüsün tedavisini elinde tuttuğu düşünülen kız Ellie'yi ise Bella Ramsey canlandırıyor. Dizinin konusu ise şu şekilde:

"Hikâye, modern uygarlığın yok edilmesinden 20 yıl sonra geçiyor. Hayatta kalmayı başaran Joel, 14 yaşındaki bir kız olan Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırıyor. Her ikisi de ABD'yi dolaşmak ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda olduklarından birbirleri için yaptıkları şeyler yürek burkan bir yolculuğa dönüşüyor."

The Last of Us, Türkiye'deki adıyla Bizden Geriye Kalanlar dizisi, 15 Ocak 2023 tarihinde Tod platformunda yayınlanacak. Peki sizin bu çeviriye dair düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.