The Last of Us Part 3 Geliştiriliyor Olabilir

The Last of Us Part 3'ün Naughty Dog tarafından geliştirilmekte olduğu ve Factions'tan sonra yönetmen Neil Druckmann'ın bir sonraki oyunu olacağı bildiriliyor.

The Last of Us Part 2'nin çıkışının üzerinden çok uzun zaman geçmemesine rağmen, bir süredir Naughty Dog için sırada hangi oyunun olduğuna dair söylentiler dolanıyordu. Şimdilik 2023'te çıkacak olan Factions oyununu zaten biliyoruz ancak stüdyonun yepyeni bir IP üzerinde çalıştığı da öne sürülen bilgiler arasında. Asıl önemli olan söylenti ise ekibin ayrıca The Last of Us Part 3 üzerinde çalışıyor olmasıyla ilgili.

The Last of Us Part 3 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni rapor, daha önce Ashley Johnson'ın HBO'nun The Last of Us uyarlamasında Ellie'nin annesini oynayacağını sızdıran Twitter kullanıcısı ViewerAnon'dan geliyor. ViewerAnon ayrıca daha önce Crash Bandicoot 4'ün varlığını sızdırmıştı, bu yüzden konu sızıntı olduğunda kendisi güvenilir bir sicile sahip.

ViewerAnon, bahsi geçen tweet'inde bir Twitter kullanıcısına Factions oyununun Naughty Dog'un bir sonraki oyunu olacağını ancak The Last of Us Part 3'ün bundan sonra geleceğini açıklıyor. Uncharted ve Naughty Dog'un söylentilere göre yeni IP'si sorulduğunda, Uncharted'ın "başka bir stüdyo" tarafından yönetileceğini ve yeni IP hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını da ekliyor.

Herhangi bir sızıntıda olduğu gibi bu sızıntıyı da biraz şüpheyle karşılamakta fayda var ancak ViewerAnon daha önceki sızıntılarında haklı çıkmıştı ve Neil Druckmann daha önce üçüncü oyun için bazı fikirleri olduğunu doğrulamıştı.