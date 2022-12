The Last of Us Part 1 PC'ye Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı

Daha önce PlayStation 5 için yenilenmiş sürümüyle yeniden çıkışını gerçekleştiren The Last of Us Part 1'in PC'ye geleceği de açıklanmıştı. PC çıkış tarihiyle ilgili şimdiye dek bir bilgimiz yoktu ve Sony bugün Game Awards etkinliğinde oyunun PC çıkış tarihini açıkladı.

The Last of Us Part 1 aslen Sony'nin remake diye tanıttığı bir sürüm ve 60 FPS ve 4K çözünürlüklü çeşitli görüntüleme modları dâhil olmak üzere çeşitli modern özelliklere sahip.

Ayrıca PC'ye gelen bu sürümde yepyeni oyun modları, bir dizi erişilebilirlik seçeneği, geliştirilmiş bir fotoğraf modu ve zorluk özelleştirmeleri de bulunacak. The Last of Us Part 1, PC için 3 Mart 2023'te çıkışını gerçekleştirecek.

Sony, ilk olarak PlayStation 5'e çıkardığı sürümde oyunun genel görünümünü ve performansını, yeni karakter modelleri ve animasyonlarla devam oyunu gibi görünmesi için güncellemişti.

The Last of Us ilk olarak 2013'te PS3 için piyasaya sürüldü ve 2014'te PS4 için remastered sürümüyle karşımıza çıktı. Doğrudan devam oyunu The Last of Us Part 2, 2020'de PS4 ve PS5 için çıktı ve Ellie ile Joel'in hikâyesini devam ettirdi. Resmî olarak onaylanmasa da The Last of Us Part 2'nin gelecekte bir gün PC'ye geleceği söyleniyor.

Henüz sistem gereksinimleri açıklanmayan oyunun fiyatı 599,00 TL olarak açıklandı. Aşağıdaki bağlantıdan oyunun Steam sayfasına gidebilirsiniz.