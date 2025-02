HBO Açıkladı: The Last of Us Kaç Sezon Sürecek?

Video oyunundan uyarlanan The Last of Us'ın 2. sezonu büyük bir merak içerisinde beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte dizinin toplamda kaç sezon süreceği belli oldu. Görünüşe göre dizinin büyük beğeni toplaması sezon sayısına yansıyacak.

The Last of Us Dizisi Kaçıncı Sezonda Final Yapacak?

HBO yöneticisi Francesca Orsi'ye göre popüler dizi The Last of Us dört sezon sürecek. Orsi şu anda sezon sayısına dair resmî bir karar almadıklarını da belirtti. Dizinin yaratıcılarından Craig Mazin de geçtiğimiz yılın haziran ayında bu konuya dair açıklama yapmıştı.

Mazin, hikâyeyi iki sezonda anlatabileceklerini düşünmediklerini, dördüncü sezonun gerekebileceğini ifade etmişti. İki ismin de dördüncü sezonu işaret etmesi, dizinin daha yıllarca devam edeceğini gösteriyor.

The Last of Us 2. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

Pedro Pascal

Bella Ramsey

Gabriel Luna

Merle Dandridge

Anna Torv

Jeffrey Pierce

Murray Bartlett

Nick Offerman

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Dizisi Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Çok başarılı bir video oyunu uyarlaması olan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.