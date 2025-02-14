Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. Sezonu Yolda! İlk Bilgiler Geldi
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 3. sezon onayı aldı. Bu onay ile beraber diziye dair bazı bilgiler de paylaşıldı. İşte detaylar!
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) 2022 yılında yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayarak en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan yapımın üçüncü sezonu onay aldı.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. Sezonu Geliyor
Patrick McKay ve John D. Payne tarafından yaratılan dizinin üçüncü sezon onayı aldığı açıklandı. Bu onay ile birlikte yeni sezona dair bazı bilgiler de paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre yeni sezon, Sauron'un savaşı kazanmak ve Orta Dünya'yı ele geçirmek için ihtiyaç duyduğu Tek Yüzük'ü yapmaya çalıştığı dönemde geçecek.
Üçüncü sezonda yürütücü yapımcı ve yönetmen koltuğuna Charlotte Brändström oturacak. Brändström ilk iki sezonda da yürütücü yapımcı görevini üstlenmişti ve hatta bazı bölümlerde yönetmenlik yapmıştı. Yeni sezonda ayrıca Sanaa Hamri ve Stefan Schwartz da yönetmenlik görevini üstlenecek.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Oyuncuları ve Karakterleri
- Morfydd Clark (Galadriel)
- Ismael Cruz Cordova (Arondir)
- Charlie Vickers (Halbrand)
- Markella Kavenagh (Nori Brandyfoot)
- Daniel Weyman (The Stranger)
- Lloyd Owen (Elendil)
- Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot)
- Cynthia Addai-Robinson (Regent Míriel)
- Lenny Henry (Sadoc Burrows)
- Nazanin Boniadi (Bronwyn)
- Tyroe Muhafidin (Theo)
- Thusitha Jayasundera (Malva)
- Geoff Morrell (Waldreg)
- Maxine Cunliffe (Vilma)
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Konusu
Yüzüklerin Efendisi dizisi, The Hobbit ve The Lord of the Rings’in binlerce yıl öncesinde yaşanan olayları anlatıyor. Dizide hem tanıdık hem de yeni karakterlerin maceralarına tanık oluyoruz.