The Last of Us'ın 2. Sezonuna Yeni Oyuncular Katılıyor!

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen The Last of Us dizisinin 2. sezonu merak içerisinde beklenirken yeni oyuncular belli olmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir duyuru, yeni sezona katılacak yeni isimlerin neler olduğunu gözler önüne serdi.

The Last of Us'ın 2. Sezonunda Yer Alacak Yeni Oyuncular

The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda yer alacak Manny, Mel, Nora ve Owen isimli karakterleri hangi oyuncuların canlandıracağı açıklandı.

Manny karakterini Danny Ramirez, Mel karakterini Ariela Barer, Nora karakterini Tati Gabrielle, Owen karakterini ise Spencer Lord canlandıracak.

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord have joined the cast of the HBO Original series #TheLastOfUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/bbxMZ2I6TQ — Max (@StreamOnMax) March 1, 2024

Daha önce Dina karakterini Isabela Merced, Abby karakterini Kaitlyn Dever, Jesse karakterini ise Young Mazino'nun canlandıracağı açıklanmıştı.

The Last of Us Dizisi Nasıl İzlenir?

Neil Druckmann ve Craig Mazin tarafından yaratılan diziyi BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. 8,8 IMDb puanı ile dikkat çeken The Last of Us'ın ilk sezonunda 9 adet bölüm yer alıyor. İkinci sezonun kaç adet bölüme sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinin yeni oyuncuları hakkında ne düşünüyorsunuz?