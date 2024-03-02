The Last of Us'ın 2. Sezonuna Yeni Oyuncular Katılıyor!
The Last of Us dizisinin 2. sezon oyuncuları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yer alacak yeni isimler belli oldu. İşte detaylar!
Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen The Last of Us dizisinin 2. sezonu merak içerisinde beklenirken yeni oyuncular belli olmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir duyuru, yeni sezona katılacak yeni isimlerin neler olduğunu gözler önüne serdi.
The Last of Us'ın 2. Sezonunda Yer Alacak Yeni Oyuncular
The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda yer alacak Manny, Mel, Nora ve Owen isimli karakterleri hangi oyuncuların canlandıracağı açıklandı.
Manny karakterini Danny Ramirez, Mel karakterini Ariela Barer, Nora karakterini Tati Gabrielle, Owen karakterini ise Spencer Lord canlandıracak.
Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord have joined the cast of the HBO Original series #TheLastOfUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/bbxMZ2I6TQ— Max (@StreamOnMax) March 1, 2024
Daha önce Dina karakterini Isabela Merced, Abby karakterini Kaitlyn Dever, Jesse karakterini ise Young Mazino'nun canlandıracağı açıklanmıştı.
The Last of Us Dizisi Nasıl İzlenir?
Neil Druckmann ve Craig Mazin tarafından yaratılan diziyi BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. 8,8 IMDb puanı ile dikkat çeken The Last of Us'ın ilk sezonunda 9 adet bölüm yer alıyor. İkinci sezonun kaç adet bölüme sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.
Terminator: Survivors Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Nacon, Nacon Connect vitrininde göz alıcı bir fragman ve dikkat çekici ekran görüntüleriyle Terminator Survivors oyununu tanıttı.
Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinin yeni oyuncuları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar ksımından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR