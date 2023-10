The Lord of the Rings: Gollum'dan Yeni Fiyasko: Özür Mektubu ChatGPT'ye Yazdırılmış!

The Lord of the Rings: Gollum bu yılın başlarında piyasaya sürüldü ve son zamanlardaki en kötü oyun çıkışlarından birine imza attı.

Oyun piyasaya çıktıktan sonra hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından çokça eleştirildi ve kısa bir süre sonra geliştirici Daedalic Entertainment oyunun durumu için bir özür mektubu yayınladı.

Şimdi ise bu özür mektubuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alman YouTube kanalı Game Two tarafından bildirildiği üzere Daedalic Entertainment'ın mektup veya içeriği hakkında hiçbir bilgisi olmadığı, yayıncı Nacon'un tüm süreci denetlediği bildirildi.

The Lord of the Rings: Gollum'un Özür Mektubu Yazımında Neler Yaşandı?

Bunun da ötesinde Game Two, iki anonim kaynağa göre bu mektubun ChatGPT kullanılarak yazıldığını ve kontrol edilmeden veya düzeltme okuması yapılmadan yayınlandığını iddia ediyor. Belki de bu durum mektubun başında oyundan neden "The Lord of Ring: Gollum" olarak geçtiğini açıklayabilir. Öyle ki daha özür mektubunun en başında oyunun adı yanlış yazılmıştı.

The Lord of the Rings: Gollum'un piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Daedalic Entertainment'ın bundan böyle yalnızca yayıncılığa odaklanacağı ve gelecekteki dâhili geliştirmelerin durdurulacağı ve bu nedenle stüdyonun ikinci bir The Lord of the Rings oyununun iptal edildiği doğrulanmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.