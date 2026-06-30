Dev İndirim: Türkçe Destekli Zombi Oyunu Çok Ucuzladı!

Hayatta kalma ve korku türlerini seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dying Light indirime girdi. Böylece başarılı zombi oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, Dying Light kaç TL'ye satılıyor?

Dying Light'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Dying Light'ın Essentials sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light'ın Essentials sürümü, kampanya kapsamında 18 dolar (839 TL) yerine 1.80 dolar (83 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

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Dying Light'ın Essentials sürümünde oyunun yanı sıra The Bozak Horde DLC'si, Cuisine & Cargo DLC'si, Ultimate Survivor Paketi, 5. Yıl Dönümü Paketi, 10. Yıl Dönümü Paketi, Harran Ranger Paketi, Gun Psycho Paketi, Volatile Hunter Paketi, Retrowave Paketi ve Shu Warrior Paketi bulunuyor.

Essentials sürümü PlayStation mağazasında da indirime girdi. Bu sürüm, PlayStation mağazasında yüzde 80 indirim ile birlikte 875 TL yerine 175 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xbox mağazasında ise oyunun Definitive sürümü 1.749 TL'den 349,80 TL'ye düştü.

Dying Light Fragmanı

Dying Light Nasıl Bir Oyun?

Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dying Light, zombi salgını nedeniyle karantina altına alınmış bir şehirde geçiyor. Hem aksiyon hem de hayatta kalam ögelerini bir arada sunan yapımda parkur mekaniği sayesinde özgürce dolaşabiliyor, binalara tırmanabiliyor ve çatılardan atlayabiliyoruz.

Gündüzleri şehirde dolaşmak geceye kıyasla daha güvenli çünkü zombiler yavaş hareket ediyor. Bu nedenle onları kolayca etkisiz hâle getirebiliyoruz. Gece vaktinde ise daha güçlü ve hızlı hareket eden zombiler ortaya çıkıyor. Oyunda baltalardan kılıçlara kadar pek çok yakın dövüş silahı bulunuyor.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda silahları geliştirebiliyoruz. Ayrıca çeşitli tuzaklar ve sağlık kitleri üretebiliyoruz. Tek oyunculu, çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli modlara sahip olan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. 87 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

Dying Light'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz

Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870

NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 DirectX: Sürüm 11

Dying Light'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz

Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 DirectX: Sürüm 11

Dying Light Kaç GB?

Dying Light'ın yüklenebilmesi için en az 40 GB depolama alanı gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor ve böylece kullanılabilir alan kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Hayatta kalma ve zombi oyunlarını seven biri olarak Dying Light'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle parkur mekaniği ve gece gündüz döngüsü, oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bu oyunun arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.