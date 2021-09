The Lord of the Rings: Rise to War Ön Kayıt Başladı

The Lord of the Rings: Rise to War ön kayıt açıldı. Strateji türündeki Yüzüklerin Efendisi oyununun çıkış tarihi de belli oldu. Peki, merak içerisinde beklenen mobil oyun ne zaman çıkacak, ön kayıt nasıl yapılır? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

The Lord of the Rings: Rise to War Ön Kayıt Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen The Lord of the Rings: Rise to War (Yüzüklerin Efendisi: Savaşlar Çağı) isimli mobil oyunun ön kayıt süreci başladı. Google Play Store, Galaxy Store veya App Store üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ön kayıt yaptıran oyuncular oyun çıktığı gün bazı önemli hediyelere sahip olacak. Strateji türündeki Yüzüklerin Efendisi oyununa ön kayıt yaptırmak için kısıtlı bir süreniz bulunuyor çünkü oyun 23 Eylül 2021 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Strateji oyunu Google Play Store, Galaxy Store ve App Store isimli mağazalar üzerinden indirilebilecek.

The Lord of the Rings: Rise to War ile Yüzüklerin Efendisi dünyasına giriş yapıyoruz. J.R.R. Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine dayanan Yüzüklerin Efendisi: Savaşlar Çağı'nda bir yerleşke inşa edebileceğiz ve inşa ettiğimiz yerleşkeyi güçlendirebileceğiz.

Oyunda inşa edilen her binanın kendine has işlevi olacak. Yerleşke geliştikçe güç seviyesinde de artış yaşanacak. Yerleşkenin güçlenmesi ile birlikte bölgeler genişletilebilecek. Mobil platformlar için geliştirilen strateji oyunu ile birlikte Yüzük Savaşı yeniden başlayacak.

Yüzüklerin Efendisi: Savaşlar Çağı oyununun fragmanı, popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlandı. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Geliyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un üzerinde çalıştığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Amazon Studios tarafından yapılan açıklamaya göre merak içerisinde beklenen dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Prime Video isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanmaya başlayacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, JRR Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarında anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Merkala beklenen yapımda hem tanıdık hem de yeni karakterler yer alacak.