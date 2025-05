The Office Devam Dizisinin Detayları Netleşti — Oscar Geri Dönüyor

NBCUniversal'ın yayın platformu Peacock, uzun süredir aradığı dikkat çekici içerik bombasını sonunda buldu. "The Paper" adını taşıyan yeni dizi, efsaneleşen The Office'in evreninde geçiyor ama bu kez Dunder Mifflin'ın ofis koridorları değil, Ohio'nun tarihi gazetesi The Truth Teller'ın tozlu arşivleri işin kalbini oluşturuyor.

Dizinin sevilen karakteri Oscar Nuñez yıllar sonra aynı isimli karakteriyle ekrana dönüyor ama bu kez kâğıtlar dosya değil, manşet oluyor. Scranton'daki ofis hayatından sonra kariyerinde yan bir adım atan Oscar, şimdi ayakta kalmaya çalışan bu yerel gazetenin muhasebecisi olarak karşımıza çıkıyor.

The Office Özünü Kaybetmiyor: Belgesel Havasında Dizi

Yeni dizi, The Office'i The Office yapan o belgesel stiliyle geri dönüyor. Bu kez aynı çekim ekibi, başka bir sektöre, gazeteciliğe odaklanmayı tercih etmiş. Başrolde Domhnall Gleeson ve Sabrina Impacciatore var.

Dizi, The Office'in yaratıcısı Greg Daniels ve Nathan for You'nun yazarlarından Michael Koman'ın birleştirdiği kalemlerle ortaya çıktı. NBCUniversal, yaptığı tanıtım sunumunda The Paper karakterlerinin gazeteyi yeniden canlandırma çabasında olduklarını gösterdi.

Peacock Platformu Kâr Etmiyor

The Paper hem eski The Office fanlarını geri çağıran hem de Peacock'un içerik profilini yükseltecek kadar tanıdık ama yeni bir yapım olacak. Peacock'un klasik sit-com arşivinin ötesine geçip yeni içeriklerle abone tutma çabası uzun süredir ortadaydı. Mrs. Davis gibi deneysel yapımlar ya da Olimpiyat yayın hakları gibi özel işlerle ilgi çekmeye çalıştıysa da kalıcı başarı zor geldi. 2024 sonunda 36 milyon ücretli abonesi olan platform, Mart 2025'te bu sayıyı 41 milyona çıkarmış durumda ama hâlâ kâr etmiyor.

Sizce The Office hayranları bu yeni diziye dört elle sarılıp Peacock platformunu canlandırabilir mi?