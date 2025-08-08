Ofis Kaosu Kaldığı Yerden Devam: The Paper İçin Geri Sayım Başladı!

Dünyanın en sevilen ve en iyi komedi dizilerinden The Office'in evreni genişlemeye devam ediyor. Uzun süredir merakla beklenen yeni spin-off dizisi The Paper için ilk fragman sonunda yayınlandı. Tıpkı ana seri gibi bir iş yeri belgeseli formatında olacak yapım için geri sayım başladı. İşte detaylar...

The Paper İçin İlk Fragman Yayınlandı

The Office evreninin yeni halkası olan The Paper, Ohio’daki iflasın eşiğindeki yerel bir gazete olan The Toledo Truth Teller’a odaklanacak. Tuvalet kağıdı, klozet örtüsü ve gazete üreten bir yayın grubunun bünyesinde faaliyet gösteren bu küçük gazete, yok olmadan önce yeniden ayağa kalkmanın yollarını arayacak.

Gazetenin başına getirilen genel yayın yönetmeni Ned Sampson karakterine ise Domhnall Gleeson hayat verecek. Göreve geldiğinde karşısında dağınık, deneyimsiz ve motivasyonsuz bir ekip bulacak olan Sampson, gazeteyi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişecek. Ancak bu ekip, gazetecilikten çok sosyal medya ve sohbet gruplarında “uzmanlaşmış” çalışanlardan oluşacak. Bu da dizinin komedi dozunu artıran temel unsurlardan biri olacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei, Ramona Young, Gbemisola Ikumelo ve Alex Edelman gibi isimler de yer alacak. Absürt mizahı, iş yeri kaosu ve The Office’e göz kırpan nostaljik havasıyla dikkat çekecek The Paper, 4 Eylül 2025 tarihinde Peacock platformunda izleyiciyle buluşacak.

