Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu Karakter Olarak Oyuna Ekleyecek

Sony, oyuncuların dikkatini doğrudan üzerinde çekecek bir program başlattı. The Playerbase olarak adlandırılan bu ilginç proje kapsamında uzun bir zamandan beri PlayStation kullanıcısı olan kişilere kaçırmak istenmeyecek bir fırsat sunmaya başladı. Öyle ki oyuncular, bir oyun karakteri olarak oyunda yer alma imkânına sahip hâle geldi.

The Playerbase Programı Neler Sunacak?

The Playerbase programı, oyunculara çok çeşitli avantajlar sunacak ancak bunlardan sadece şanslı kişiler yararlanabilecek. Seçilen kişinin yüzü taranacak ve oyuna bir karakter olarak eklenecek. İlk olarak Gran Turismo 7 ile başlanacak. Ayrıca bu kişi, kendi logosunu ve eşi benzeri olmayan araç kaplamasını tasarlama imkânı elde edecek. Dahası, bunlar tüm dünya tarafından görülebilecek.

The Playerbase Programına Katılmanın Şartları Neler?

Oyun devi tarafından başlatılan The Playerbase programına katılmak için 18 yaşın ve üzerinde olmak gerekiyor. Ayrıca geçerli bir PlayStation Network (PSN) hesabının olması şart koşuluyor. Bu etkinliğe katılmak için herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmeye gerek yok. Ayrıca başvuru kısmında yazdığınız yazıyı ve çekilen videoların kullanım hakkı Sony'ye veriliyor.

Bu arada kazanan kişi eğer PlayStation markasına zarar verecek bir davranışta bulunursa diskalifiye edilebilir. Aynı durum, yarışmaya katılmak için birden fazla e-posta adresi kullananlar için de geçerli. Bu durumların tespit edilmesi ya da bundan şüphelenilmesi durumunda katılımcının başvurusu değerlendirmeye alınmayabilir.

The Playerbase Programına Türk Oyuncular Katılabiliyor mu?

Şu an başvuru yapılabilen ülkeler arasında Almanya, Yunanistan, Macaristan, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Belçika, Bulgaristan, Hindistan, İrlanda, Sırbistan, Güney Afrika, İspanya, Birleşik Krallık ve dahası yer alıyor ancak bunların arasında Türkiye yer almıyor. Yani Türk oyuncular, bu fırsattan yararlanamıyor.

The Playerbase Programına Nasıl Katılınılır?

The Playerbase için başvurular 7 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Başvurular, 26 Nisan 2026'ya kadar alınmaya devam edecek. Kasım 2026 civarında ise kazanan kişi açıklığa kavuşturulacak. Kapsam dahiline alınan ülkelerden birinde yaşayanlar, etkinliğe şu anda PlayStation'ın web sitesi üzerinden erişilebiliyor. The Playerbase sayfasına gittikten sonra PlayStation Network hesabı ile giriş yapıp istenen bilgileri girmek gerekiyor. Daha sonra PlayStation'ın hayatımızdaki yerini anlattığımız 1000 karakterlik bir yazı yazıyoruz. Bu noktadan sonra başvurumuzu gönderip kazanıp kazanmayacağımızı görmek için beklemeye başlıyoruz.

Editörün Yorumu

Sony tarafından başlatılan programın geniş bir oyuncu kitlesinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ne var ki neredeyse dünyadaki tüm oyunculara sunulan bir fırsat. O yüzden kazanma ihtimali de oldukça düşüyor. Yine de kazanılması hâlinde verilecek ödülü göz önünde bulundurarak başvurmaya değer buluyorum. Tabii, Türkiye'deki oyuncuların başvurmasına izin verilmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim.