Game Pass'e Çok Sayıda Oyun Geliyor! Hades 2 ve Dahası

Microsoft tarafından sunulan abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass'in kütüphanesi her ay düzenli olarak eklenen yeni oyunlarla zenginleşiyor. Şirket tarafından yapılan son duyuruya bakılacak olursa mevcut aboneler, ayın ilerleyen günlerinde hâlihazırda sunulan yapımlara ek olarak birbirinden etkileyici yeni oyunlarla vakit geçirme imkânına sahip olacak.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyuncular, Nisan ayının ilerleyen günlerinde Game Pass kütüphanesinde birçok yeni oyun görecek. Söz konusu listede yer alan yapımlardan birkaç tanesine zaten kütüphanenizden erişmiş olabilirsiniz. Bu oyunların yine listede yer almasının nedeni, şu ana dek Game Pass Ultimate ya da PC Game Pass'e özel olarak sunulup şimdi de Premium planını kullananların erişimine açılmasından kaynaklanıyor.

Daha önce Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'e özel olarak sunulan Endless Legend 2, FBC: Firebreak, Football Manager 26, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Little Rocket Lab vee Sopa Tale of the Stolen Potato yakında Game Pass Premium aboneleri tarafından da ekstra ücret ödemeye gerek kalmadan oynanabilecek.

Tüm Game Pass Aboneleri Aynı Oyunları Oynayamıyor mu?

Game Pass hizmeti, dört farklı plan altında sunuluyor. Bu planlar, içerik açısından birbirine ayrılıyor. Yani her Game Pass abonesi, aynı oyunlara erişim sağlayamıyor. Game Pass Ultimate ya da PC Game Pass planlarından birine sahipseniz Game Pass'e gelen oyunları ilk günden itibaren oynayabiliyorsunuz ancak Premium kullanıcıları, bu oyunlara 12 ay içinde erişebiliyor.

Game Pass'e Eklenen Oyunlar İleride Kaldırılacak mı?

Game Pass kütüphanesine eklenen üçüncü taraf oyunlar kalıcı değil, söz konusu yapımlara sadece belirli bir süreliğine erişilebiliyor. Capcom, Rockstar Games ve daha birçok şirket, oyunlarının genellikle 1 ya da 1,5 yıl gibi süre ile kütüphanede kalmasına izin veriyor. Bazıları bundan daha kısa ya da daha uzun olabiliyor.

Microsoft, her ay kaldırılacak olan oyunları duyuruyor. Bunları takip ederek hangi yapımlara yakında ücretsiz erişiminizin kesileceğini öğrenebiliyorsunuz. Oyun bir kere kütüphaneden ayrıldıktan sonra onu yeniden oynamak için tek yol oyunu satın almak oluyor. Elbette ki bazı oyunlar ileride tekrar eklenebiliyor. Örneğin GTA 5 daha önce birkaç kez kaldırılıp geri getirildi. Şu an kütüphanede mevcut olan oyun, 15 Nisan'da yine Game Pass abonelerine veda edecek.

Bu arada geçici erişimin Xbox'ın kendi oyunları için geçerli olmadığını belirtelim. Halo, Gears of War ve benzeri oyunların hakları şirketin kendisine ait olduğu için bunları Game Pass kütüphanesinden dilediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Yani belirli bir sürenin sonunda tekrar kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda endişeniz olmuyor.

Game Pass'ten Nisan Ayında Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Terra Invicta

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Grand Theft Auto V

Ashen

Game Pass kütüphanesinden bu ay ayrılacak oyunlar arasında eğer kaybetmek istemediğiniz bir yapım varsa şu an Game Pass abonelerine özel yüzde 20'ye varan indirim bulunuyor. Bundan yararlanarak oyuna sonsuza kadar sahip olabiliyorsunuz. Eğer bunu tercih etmezseniz ileride tekrar eklenmesini bekleyebilirsiniz. Geri dönmeleri durumunda ilerlemeniz kaybolmadan oyunu oynamaya kaldığınız yerden devam edebileceğinizi belirtelim.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesine eklenecek olan yeni oyunların bu sefer tüm abonelerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Özellikle Hades 2, ekran karşısında geçirilen sürenin epey artmasına neden olacaktır. Hatta kütüphanede yerini alacağının ilk ortaya çıkmasından bu yana Xbox oyuncuları tarafından merakla beklenmeye başladığını bile söyleyebilirim. O yüzden bu ayın epey hareketli geçeceği kanaatindeyim.