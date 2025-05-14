GTA Havasında Ama Bambaşka: Yeni Polisiye Oyunu The Precinct Nihayet Çıktı!

Uzun bir süredir heyecanla beklenen polis simülasyonu The Precinct, geçtiğimiz gün itibarıyla resmen oyunseverlerle buluştu. Fallen Tree Games tarafından geliştirilen ve Kwalee’nin yayınladığı oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformlarında erişime açıldı.

Özellikle GTA serisine benzer atmosferi ve oynanış dinamikleriyle dikkat çeken yeni yapım, aylardır en çok beklenen oyunlar listesinde kendine yer bulmuştu. Gelin şimdi hep beraber The Precinct'in konusuna, fiyatına ve sistem gereksinimlerine bir göz atalım...

The Precinct Neler Sunuyor?

Polis simülasyonları arasında öne çıkan bir yapıya sahip olan The Precinct, oyunculara üstten bakış açısıyla, 1980’lerin kasvetli atmosferinde suçla mücadele dolu bir deneyim sunuyor.

Oyuncular, yeni mezun polis memuru Nick Cordell Jr.’ı kontrol ederek suçla boğuşan Averno şehrinde devriye gezecek, çatışmalara girecek, araba kovalamacalarına katılacak ve hatta helikopter operasyonlarıyla suç örgütlerini çökertmeye çalışacak.

Gerçekçiliği artırmak adına oyunda dinamik hava durumu ve gün/gece döngüsü gibi ayrıntılar da yer alıyor. Küçük çaplı suçlulardan organize çetelere kadar pek çok tehditle karşılaşacağınız The Precinct, oyuncuların ilk izlenimleri sonucu oldukça iyi geri bildirimler almayı başarsa da, yayıncılar tarafından genel olarak 50 ila 60 seviyelerinde puan alabildi.

The Precinct Fiyatları

Platform Fiyat Steam 14.99 dolar Epic Games 356,15 TL PlayStation Store (PS5) 1049 TL Xbox Store (Xbox Series S ve X) 56,25 TL

The Precinct Sistem Gereksinimleri

Gereksinimler Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-10400F

AMD Ryzen 5 5600X RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 660Ti

AMD Radeon R7 370 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6600 XT Depolama 8 GB 8 GB

Peki siz yeni The Precinct hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...