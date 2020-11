The Sims 4’te Cyberpunk 2077 Oynatan Mod Geliştirildi

The Sims serisinin dördüncü oyununun serinin önceki oyunlarına göre biraz daha özelleştirilebilir olduğunu hemen hemen her oyuncu gözlemlemiştir. Bu oyunda karakterimizin kişiliğinin çok daha ön planda olduğunu görüyoruz. Peki, daha önce günün büyük bir kısmını video oyunu oynayarak geçiren bir karakter düşündünüz mü? Bir mod, The Sims 4’te Cyberpunk 2077 başta olmak üzere en popüler video oyunlarını oynamayı mümkün hale getirdi.

The Sims 4’te Cyberpunk 2077 Oynamak

The Sims 4 oynayan çoğu oyuncu, oyundaki karakterlerin kendisinden daha iyi bir hayata sahip olduğunu düşünür. Karakterlerin olur olmadık yerlerde uykuya dalması göz önünde bulundurulmadığı sürece sahip oldukları büyük evler, mobilyalar, şık kıyafetler oyuncunun gözünde çok çekici hale gelebiliyor.

Oyuncular yönettikleri karakterlere çoğu yönden imrense de konu PC oyunlarına geldiğinde onlardan çok daha iyi bir durumda olduğunu görebiliyor. Karakterler, klasik birkaç video oyunu arasında sıkışmış durumda. Oyun oynadığı süre içerisinde çok eğleniyor gibi görünüyorlar fakat bu muhtemelen en iyi video oyunlarının gerçek dünyada olduğunu bilmiyor olmalarından kaynaklanıyor.

Better Computer Games isimli mod, karakterlerinize gerçekten iyi oyunlar sunuyor. Bu oyunların içerisinde GTA 5, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, Persona 4 Golden, League of Legends ve Monster Hunter: World gibi video oyunları bulunuyor. Mod karakterlere ayrıca oyuncunun kendisinin bile henüz oynayamadığı Cyberpunk 2077’yi oynama olanağı da sunuyor.

Mod oyuna elbette ki gerçek zamanlı olarak oynanabilen video oyunları getirmiyor. Oyundaki bilgisayara aktarılan görüntüler önceden kaydedilmiş görüntülerden oluşuyor ancak göze çarpan birkaç önemli detay bulunmuyor değil. Örneğin karakterler video oyununda yaşadığı durumlara karşı eş zamanlı olarak tepki gösteriyor. Oyun için geliştirilen bu mod ayrıyeten oyuncuya gerçekten oyun oynuyormuş hissini veriyor. Karakterin oyun oynadığı sırada fare tıklama sesi ve oyunun sesi tıpkı gerçekte olduğu gibi mükemmel bir şekilde karıştırılıyor.

Better Computer Games modunu Mod The Sims üzerinden indirebilirsiniz. Mod ile ilgili tüm görüşlerinizi ise aşağıda yer alan yorumlar kısmından biz ve diğer oyuncular ile paylaşabilirsiniz.