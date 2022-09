The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Çıkış Tarihi Belli Oldu

The Legend of Zelda serisi ilk çıktığı günden beri milyonlarca oyuncuyu oyun kültürüne alıştırdı.Her yeni gelen oyunda oyun sektörünü kökten değiştirecek yenilikler yaratmayı başaran Nintendo, yeni bir Zelda oyunuyla yeniden oyun camiasını sallamaya hazırlanıyor. Hala çoğu eleştirmen için gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında gösterilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın devam oyunu için tarih belli oldu.

The Legend Zelda: Tears of the Kingdom olarak adlandırılan oyun 12 Mayıs 2023'te Switch için çıkacak. Nintendo etkinliğinde duyurulan oyun için bir tanıtım fragmanı da yayınlandı.

İşte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Fragmanı!

Fragmanda serinin efsanevi kahramanı Link'i çeşitli aksiyon sahnelerine girerken görüyoruz. Yine açık dünya konseptli olması beklenen oyunun Breath of the Wild'a göre grafik iyileştirmeleri ve hikaye derinliği artışı bekleniyor. Artık neredeyse tüm AAA oyunların açık dünya konseptini kullanarak tükettiği günümüz oyun sektöründe yenilikleriyle tanınan Nintendo'nun Tears of the Kingdom ile yeniden şapkadan tavşanı çıkaracağı düşünülüyor.

Nintendo'nun The Legend of Zelda oyunlarında Exclusive satış stratejisini devam ettirmesi bekleniyor. Çünkü yalnızca Breath of the Wild, dünya çapında yakaladığı başarı sebebiyle milyonlarca Nintendo Switch ve Wii U'nun satılmasında en büyük pay sahibi oyunlardan biriydi. Tears of the Kingdom ile birlikte genel sanat tasarımının korunmasının yanında görsel iyileştirmeler de bekleniyor. Yeni oyun 12 Mayıs 2023'te Switch konsollarda yerini alacak.