EA, The Sims 5 Sessizliğini Bozdu: Yeni Oyun Bekleyenler Üzülecek

The Sims 5 ne zaman çıkacak? Kuşkusuz The Sims tutkunları uzun süredir bu sorunun cevabını bekliyor. Ancak şirket aradan geçen 11 seneye rağmen yeni oyun hakkında bir duyuru yapmama konusunda ısrar ediyor ya da ediyordu. Ancak EA Entertainment Başkanı Laura Miele, verdiği bir röportajda sessizliği bozdu. Oyuncuların The Sims 4'e yaptığı yatırımların boşa gitmesini istemediklerini söyleyen Miele, The Sims 5'in muhtemelen asla çıkmayacağını da doğrulamış oldu.

The Sims 5 Muhtemelen Çıkmayacak

Röportajda The Sims'in geleceği hakkında konuşan Laura Miele, The Sims 4 için son 10 yılda 100'e yakın içerik paketi yayınlandığını vurguladı. Miele, oyuncuların büyük çoğunluğunun paralı olan bu ek paketlere yatırım yaptığını ve bu kadar büyük bir birikimi sıfırlamanın mantıklı olmadığını belirtti.

Açıklamasında ayrıca "Oyuncuların sıfırdan başlamasını, yarattıkları her şeyi ve yıllardır satın aldıkları tüm içerikleri kaybetmesini istemiyoruz. Bu ne oyuncu dostu bir yaklaşım olur ne de topluluğumuz için iyi bir fikir" ifadelerini kullandı. Peki bu ne anlama geliyor ve The Sims 5'in çıkış tarihiyle ne ilgisi var?

Basit bir şekilde EA yakın bir gelecekte The Sims 5'i duyurmayı planlamıyor. Şirket bunun yerine mevcut oyun üzerinde geliştirmeler yapmayı ve bunları da ek paket olarak oyunculara satmayı tercih ediyor. Aslında The Sims 4'ün çıkmamasının nedeni GTA 6'nın bu kadar geç çıkmasıyla tamamen aynı.

Electronic Arts aradan geçen 11 yıla rağmen hala o kadar çok para kazanıyor ki oyunun yenisini çıkarmasına gerek yok. GTA'nın aksine grafik gibi kaygıları da olmayan yapım bu sayede ek paketlerle güncelliğini koruyor. The Sims 4 şu an Steam'da oynaması ücretsiz. Ancak sadece ek paketlerin toplam değeri 985 dolar yani 40 bin TL.

inZOI Başarısızlığı EA'in Elini Güçlendirdi

EA'in bu kadar rahat olmasının arkasındaki bir diğer neden ise neredeyse rakipsiz olması. The Sims benzeir yüksek bütçeli oyun bulmak oldukça zor olduğundan oyuncuların başka çaresi yoktu. Ancak birkaç yıl önce gelen inZOI duyurusu her şeyi değiştirdi. Oyun internette oldukça ilgi gördü ve The Sims'i koltuğundan etme potansiyeline sahip olarak görüldü.

Ancak 27 Mart 2025'te erken erişime açılan oyun pek de beklentileri karşılamadı. İlk haftasında 87 bin anlık oyuncuya ulaşan inZOI, aradan geçen birkaç ayda anlık 900 civarı oyuncuya sahip.The Sims 4 ise 30 bin. Bu başarısızlık EA'in elini güçlendirirken tüm o istediğiniz mekaniklere sahip The Sims 5 şansınızı şimdilik elinizden aldı.

The Sims Ekosistemi Genişleyecek

Laura Miele'ye göre The Sims artık yalnızca bir oyun değil, büyüyen bir evren. Yaşam simülasyonu temelini korurken, yakın gelecekte çok oyunculu modlar, yeni mobil oyunlar ve "cozy game" tarzı deneyimlerle zenginleşecek. Miele ayrıca, Asya pazarına yönelik Nintendo ile özel bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, The Sims'i farklı platformlarda çeşitli deneyimler sunan geniş bir evrene dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Elbette ki tüm bunlar kötü anlama gelmek zorunda değil. Genellikle yeni nesil oyunlar eski versiyonların yerini alır ve oyuncular sıfırdan başlar. Ancak şirket, mevcut oyunu geliştirip genişleterek hem sadık oyuncu kitlesini korumayı hem de yeni oyuncular kazanmayı hedefliyor. Yine de bunu yapmanın farklı yolları olduğunu ve 2014'te çıkan bir oyunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamayabileceğini hatırlatmakta fayda var.