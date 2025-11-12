Yeni Super Mario Filminin Fragmanı Yayınlandı

The Super Mario Galaxy Movie merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Nintendo Direct etkinliğinde yeni Super Mario filminin fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosu, yeni filmin atmosferi ve neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Fragmana göre eğlenceli bir animasyon filmi geliyor.

Yeni Super Mario Filminin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Nintendo of America'nın resmî YouTube kanalı üzerinden The Super Mario Galaxy Movie için tanıtım videosu yayınlandı. 2 dakika 24 saniye uzunluğundaki fragman, Mario ve Luigi'nin maceralarına odaklanıyor. Tanıtım videosunda ayrıca Prenses Peach, Bowser ve Toad yer alıyor.

The Super Mario Galaxy Movie'nin Konusu

2007 yılında piyasaya sürülen Super Mario Galaxy oyunundan uyarlanan The Super Mario Galaxy Movie, Mario'nun Luigi ile birlikte uzayın derinliklerinde Bowser'a karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Mario ve Luigi ayrıca Prenses Peach'i kurtarmaya çalışacak. Merakla beklenen animasyon filmi macera ve komedi türlerinde olacak.

The Super Mario Galaxy Movie'nin Seslendirme Kadrosu

Anya Taylor-Joy (Prenses Peach)

Chris Pratt (Mario)

Jack Black (Bowser)

Keegan-Michael Key (Toad)

Charlie Day (Luigi)

Kevin Michael Richardson (Kamek)

Yeni Super Mario filminin seslendirme kadrosunda Anya Taylor-Joy, Chris Pratt ve Jack Black dahil birçok isim bulunuyor. Anya Taylor-Joy "Prenses Peach" karakterini, Chris Pratt "Mario" karakterini, Jack Black "Bowser" karakterini, Charlie Day "Luigi" karakterini, Keegan-Michael Key ise "Toad" karakterini seslendirecek.

Yeni Super Mario Filmi Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek animasyon filmleri arasına katılmaya hazırlanan The Super Mario Galaxy Movie, 3 Nisan 2026 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Aaron Horvath ve Michael Jelenic, senaristliğini ise Matthew Fogel üstleniyor.