The Witcher 3 Genişlemesi Velen'i Genişletebilir

The Witcher 3 için yayınlanması beklenen yeni genişleme paketi, CD Projekt RED cephesinden resmi bir duyuru gelmemiş olsa da ara ara karşımıza çıkmaya devam ediyor. Üçüncü oyun ile dördüncü oyun arasında bir köprü kurması bekleniyor olup, son olarak Zerrikania bölgesinde geçeceği iddia edilmişti. Ne var ki bu iddia asılsız çıkacak gibi görünüyor. Tanıdık ve genişletilebilecek bir yere geri dönebiliriz.

The Witcher 3 Genişlemesi ile Velen de Genişleyecek Gibi Görünüyor

Polonya menşeli tanınmış bir kaynağın aktardığına bakılırsa hikaye, Zerrikania yerine Kuzey Krallıkları ve Velen bölgesine yakın bir yerde geçecek. Bildiğiniz gibi Velen, bilhassa Kanlı Baron görevi ile hafızalara kazınmıştı. Diğer bir deyiş ile olası bir şekilde Velen dolaylarına geri dönüş, hikaye anlatımı kadar maziye dönüş anlamında da önemli bir tercih olacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Velen bölgesi ile ilgili anlatılacak olan hikayelerin tamamı oyunculara aktarılmış değildi. Yani halen içerisinde bir maden bulunduruyor. Bu da savaş sonrasındaki atmosferin boyutu, The Witcher 3: Wild Hunt için yayınlanması beklenen yeni genişleme paketi ile bir kez daha gözler önüne serilebilir.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa, söz konusu genişleme paketi ile bayrağın Geralt'tan Ciri'ye geçişi gösterilecek. Haliyle de The Witcher 4 ile bu karaktere geçiş evresinin biraz daha pürüzsüz olacağını söyleyebiliriz. Elbette nihai açıklama için CD Projekt RED tarafından yapılacak duyuruyu beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Söz konusu genişleme paketinin Mayıs ayında gelmesi beklenir iken, dördüncü oyunun pazarlama kampanyası da bu şekilde başlayacak gibi görünüyor. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Gözümüz kulağımız Polonya menşeli stüdyonun yapacağı açıklamalarda. Gelişmeleri takipteyiz.