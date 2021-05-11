THODEX Kurucusu Özer'i Bulana Para Ödülü Verilecek!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü verilecek. Yurt dışına kaçan Özer ile ilgili yürütülen operasyonlar devam ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Kurucusu Özer'i İhbar Edene 50 Bin Euro Para Ödülü

Sabah'tan Saffet Azak'ın haberine göre Arnavutluk emniyeti, Faruk Fatih Özer'in yakalanmasını sağlayacak bir bilgi paylaşan kişiye 50 bin euro para ödülü verecek. Tiran merkezli yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Özer, ülkenin iş dünyasında önde gelen bir aile tarafından korunuyor.

Dün THODEX soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri, Özer ile Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu kişiyi yakaladı. Arnavutluk vatandaşı olan Altjan Canaj, Özer'i havalimanında karşıladktan sonra otele yerleştirdiğini itiraf etti.

Altjan Canaj, ifadesinde Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü, bu bilgiyi edindikten sonra ise korkup saklandığını söyledi. Özer'i otelden alan kişinin Edevaldo Haxhiu olduğu ortaya çıktı.

THODEX Operasyonunda Şimdiye Kadar Neler Olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan incelemelerin ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmişti.

Arnavutluk polisi, Faruk Fatih Özer'in kaldığı otele baskın düzenlemişti ancak Özer kaçmayı başarmıştı. Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen baskının ardından Türkiye harekete geçmişti ve özel bir ekip kurmuştu. Kurulan özel bir ekip, şüpheliyi yakalamak için Balkan ülkelerine gönderilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan teknik ekip ile Arnavutluk polisi iş birliğinde yapılan incelemelerde, Özer'i Arnavutluk havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edilmişti. Güvenlik güçleri tarafından kimlileri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik güçleri, kişinin yakalanması için çemberin daraldığını açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibarıyla 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer vermişti.