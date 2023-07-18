Threads Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Aktif Kullanıcı Sayısı %50'nin Altına Düştü!

Instagram'ın Twitter rakibi Threads, ilk beş gününde 100 milyondan fazla kullanıcı kazanarak bu ayın başlarında harika bir başlangıç yaptı. SimilarWeb'e göre 7 Temmuz itibariyle Threads'in Android'de dünya çapında 49 milyon günlük aktif kullanıcısı vardı ve bu sayı aynı gün Twitter'ın Android sürümünü kullanan 109 milyon günlük aktif kullanıcının %45'ine tekabül ediyordu.

Ancak geçtiğimiz Cuma günü Threads'in Android'deki dünya çapındaki günlük aktif kullanıcı sayısı 23.6 milyona, yani tam bir hafta önceki toplamın yarısından daha azına düştü.

Ayrıca aynı gün Twitter'ın Android'deki günlük aktif kullanıcı sayısının sadece %22'sine denk geliyordu.

Birçok Twitter kullanıcısı Threads'i ilk kullanıma sunulduktan sonra denese bile, Threads'e ilginin en yüksek olduğu günlerde Twitter'ın Android uygulamasının ortalama günlük kullanıcı sayısı değişmedi. Uygulamada kullanılan süre o günlerde %4,3 azaldı ancak yine de 25 dakikanın üzerindeydi.

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Twitter, Threads'in yayında olduğu ilk iki gün boyunca web trafiğinin %5 oranında azaldığını gördü.

Trafik geri dönmüş olsa da Twitter'ın web trafiği yıldan yıla %11 azaldı.

Twitter'ın kullanıcı tutma rakamları da iyi görünmüyor. Öyle ki Android'de 30 gün sonra uygulamayı kullanmaya devam eden yeni Twitter kullanıcılarının oranı 2022'de %19 iken geçtiğimiz Mart ayında %16'ya düştü.

Threads'e kaydolanlar Instagram kullanıcıları olduğu için, bu durum rakip Threads'in gelecekteki kullanıcı tutma oranı için iyiye işaret.

Yine de unutmamak gerek, Threads'e abone olmak için bir Instagram hesabınızın olması gerekiyor ve Threads hesabınızı silerseniz, bağlı Instagram hesabını da silmeniz gerekiyor.

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