Mastodon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.00 MB
- Üretici Mastodon
-
Mastodon Twitter benzeri son zamanların en popüler sosyal medya uygulamasıdır.
Dünya üzerinde birçok sosyal medya uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaların kimi yeni bir uygulamaya evrimleşmiştir. Kimi ise yerini başka bir uygulamaya bırakmıştır.
Son zamanlarda Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasından dolayı insanlar birçok yeni sosyal medya uygulamasına geçiş yapmaya başladı.
Öyle ki 1 milyondan fazla indirmeye sahip olan Mastodon şu an için Twitter'a büyük rakip olarak gözüküyor. Twitter'ın bir diğer rakibi ise Hive Social büyük ilgi görmeye başladı.
İnsanlar şimdiden internet üzerinde Mastodon nedir? Diye aratmaya koyulurken birçok insan da Mastodon indirmeye ve kullanmaya çoktan başladı.
Mastodon İndir
Toplulukların katılabileceğiniz ve aynı zamanda paylaşımlar yapabileceğini sosyal medya uygulaması, Twitter gibi bir karakter sınırlaması ile gelmektedir. 500 karakterlik sınırlama ile paylaşımlar yapabileceğiniz uygulama aynı zamanda Twitter benzeri birçok özellik bulundurmakta.
Twitter ve Instagram benzeri birçok sosyal medya uygulaması bulunmaktadır. Ancak hiçbiri şu ana kadar Twitter ve Instagram'ı geçmemiş durumda. Tabii bu İlerleyen zamanlarda ne olacağını göstermiyor. Öyle ki şimdiye kadar birçok uygulama tarihe karışmıştır.
Mastodon'un Özellikleri
- Koyu mod
- Anket yapabilme
- Hastag takibi, keşfet
- Bildirimler
- Paylaşım yapabilirme
- Sürpriz özellikler
Mastodon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 79.60 MB
- Üretici Mastodon
-
Twitter'ın yeni rakibi ve güncel sosyal medya uygulaması Mastodon birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.
Son zamanlarda da oldukça popüler olan Mastodon uygulaması Twitter'a karşı büyük rakip. Öyle ki birçok kullanıcı internet üzerinden Mastodon nedir? diye şimdiden aratmaya başladı. Mastodon Twitter benzeri birçok özellik sunar ve Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra oldukça popülerleşen bir sosyal medya uygulamasıdır.
Mastodon indir
Karanlık moddan tutun video GIF ve resim gibi birçok paylaşımın yapılabileceği sosyal medya uygulaması olan Mastodon aynı zamanda Twitter benzeri hastegleri takip etme, paylaşımda bulunan insanları görme ve 500 karakter gibi sınırlı paylaşımlar yapabilme özelliği tanımaktadır.
Bu sayede birçok kullanıcı kısa ve öz şekilde paylaşımlar yapabilecek. Anketler yapabileceğiniz uygulamadan aynı zamanda kendi profiliniz oluşturduktan sonra gönderilerinizi reklamsız bir şekilde takip etmenizi ve boş zamanlarınızda yaratıcı bir sosyal medya uygulaması kullanmanızı olaran tanımaktadır.
Uygulamanın basit ve şık arayüzü ön planda olduğunu bir de kolay bir kullanıma sahip olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Ancak uygulamanın yeni yeni popülerleştiği için Türkçe içeriklerin pek bulunmadığını söyleyelim.