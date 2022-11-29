Mastodon Twitter benzeri son zamanların en popüler sosyal medya uygulamasıdır.

Abdullah Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerinde birçok sosyal medya uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaların kimi yeni bir uygulamaya evrimleşmiştir. Kimi ise yerini başka bir uygulamaya bırakmıştır.

Son zamanlarda Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasından dolayı insanlar birçok yeni sosyal medya uygulamasına geçiş yapmaya başladı.

Öyle ki 1 milyondan fazla indirmeye sahip olan Mastodon şu an için Twitter'a büyük rakip olarak gözüküyor. Twitter'ın bir diğer rakibi ise Hive Social büyük ilgi görmeye başladı.

İnsanlar şimdiden internet üzerinde Mastodon nedir? Diye aratmaya koyulurken birçok insan da Mastodon indirmeye ve kullanmaya çoktan başladı.

Mastodon İndir

Toplulukların katılabileceğiniz ve aynı zamanda paylaşımlar yapabileceğini sosyal medya uygulaması, Twitter gibi bir karakter sınırlaması ile gelmektedir. 500 karakterlik sınırlama ile paylaşımlar yapabileceğiniz uygulama aynı zamanda Twitter benzeri birçok özellik bulundurmakta.

Twitter ve Instagram benzeri birçok sosyal medya uygulaması bulunmaktadır. Ancak hiçbiri şu ana kadar Twitter ve Instagram'ı geçmemiş durumda. Tabii bu İlerleyen zamanlarda ne olacağını göstermiyor. Öyle ki şimdiye kadar birçok uygulama tarihe karışmıştır.

Mastodon'un Özellikleri