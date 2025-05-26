Epic Games'te 15 TL Altına Alınabilecek Oyunlar! Bu Fiyata Kaçmaz
Epic Games Store'da Mega İndirim kampanyasında 15 TL altına alınabilecek oyunlar hangileri? İşte uygun fiyata satılan kaliteli oyunlar listesi!
Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Peki, Epic Games Store'da 15 TL altı alınabilecek en iyi oyunlar hangileri?
12 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tomb Raider GOTY yüzde 85 oranında indirime girdi. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu 42 TL'den 6,30 TL'ye düştü.
Alan Wake Remastered da yüzde 85 oranında indirime girdi. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun 49 TL yerine 7,35 TL'ye satılmaya başlandı. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Frostpunk da yüzde 85 indirim ile 7,35 TL'ye satılıyor.
11 Bit Studios tarafından geliştirilen This War of Mine yüzde 85 oranında indirime girdi. Hayatat kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 31 TL'den 4,65 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ise 149 TL yerine 14,90 TL'ye satılmaya başlandı.
Epic Games Mega İndirim'de Alınabilecek 15 TL Altı Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Tomb Raider GOTY
|42 TL
|6,30 TL
|%85
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL
|%85
|Frostpunk
|49 TL
|7,35 TL
|%85
|This War of Mine
|31 TL
|4,65 TL
|%85
|Rising Storm 2: Vietnam
|39 TL
|3,90 TL
|%90
|Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Killing Floor 2
|49 TL
|4,90 TL
|%90
|WRC 8 FIA World Rally Championship
|115 TL
|11,50 TL
|%90
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL
|%80
|Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL
|%80
|LEGO Batman 3: Beyond Gotham
|49 TL
|12,25 TL
|%75
|The Tale of Bistun
|30 TL
|10,50 TL
|%65
|ABZU
|31 TL
|10,85 TL
|%65
|Darksiders Warmastered Edition
|29 TL
|7,25 TL
|%75
|Bridge Constructor: The Walking Dead
|18,50 TL
|1,85 TL
|%90
|while True: learn()
|21 TL
|13,65 TL
|%35
|Unrailed!
|39 TL
|7,80 TL
|%80
|Dead Age
|25 TL
|2,50 TL
|%90
|Dead Age 2
|28 TL
|4,20 TL
|%85
|John Wick Hex
|29 TL
|5,80 TL
|%80
|Gone Home
|25 TL
|6,25 TL
|%75
|BloodRayne 2: Terminal Cut
|25 TL
|13,75 TL
|%45
|Purpose 1951
|23 TL
|9,20 TL
|%60
|Sheltered
|25 TL
|5 TL
|%80
|Island of Fear
|23 TL
|9,20 TL
|%60
|Town Market Simulator 2025
|15 TL
|9 TL
|%40
|Slime Rancher
|31 TL
|7,75 TL
|%75
|Titan Quest Anniversary Edition
|31 TL
|7,75 TL
|%75
|Silence
|39 TL
|3,90 TL
|%90
|Atari Mania
|39 TL
|13,65 TL
|%65