Epic Games'te 15 TL Altına Alınabilecek Oyunlar! Bu Fiyata Kaçmaz

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Peki, Epic Games Store'da 15 TL altı alınabilecek en iyi oyunlar hangileri?

12 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tomb Raider GOTY yüzde 85 oranında indirime girdi. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu 42 TL'den 6,30 TL'ye düştü.

Alan Wake Remastered da yüzde 85 oranında indirime girdi. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun 49 TL yerine 7,35 TL'ye satılmaya başlandı. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Frostpunk da yüzde 85 indirim ile 7,35 TL'ye satılıyor.

11 Bit Studios tarafından geliştirilen This War of Mine yüzde 85 oranında indirime girdi. Hayatat kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 31 TL'den 4,65 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ise 149 TL yerine 14,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Epic Games Mega İndirim'de Alınabilecek 15 TL Altı Oyunlar