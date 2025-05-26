Epic Games'te 15 TL Altına Alınabilecek Oyunlar! Bu Fiyata Kaçmaz

Epic Games Store'da Mega İndirim kampanyasında 15 TL altına alınabilecek oyunlar hangileri? İşte uygun fiyata satılan kaliteli oyunlar listesi!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Peki, Epic Games Store'da 15 TL altı alınabilecek en iyi oyunlar hangileri?

12 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tomb Raider GOTY yüzde 85 oranında indirime girdi. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu 42 TL'den 6,30 TL'ye düştü.

Alan Wake Remastered da yüzde 85 oranında indirime girdi. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun 49 TL yerine 7,35 TL'ye satılmaya başlandı. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Frostpunk da yüzde 85 indirim ile 7,35 TL'ye satılıyor.

11 Bit Studios tarafından geliştirilen This War of Mine yüzde 85 oranında indirime girdi. Hayatat kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 31 TL'den 4,65 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ise 149 TL yerine 14,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Epic Games Mega İndirim'de Alınabilecek 15 TL Altı Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Tomb Raider GOTY 42 TL 6,30 TL %85
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL %85
Frostpunk 49 TL 7,35 TL %85
This War of Mine 31 TL 4,65 TL %85
Rising Storm 2: Vietnam 39 TL 3,90 TL %90
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 149 TL 14,90 TL %90
Killing Floor 2 49 TL 4,90 TL %90
WRC 8 FIA World Rally Championship 115 TL 11,50 TL %90
Batman Arkham City Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL %80
Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL %80
LEGO Batman 3: Beyond Gotham 49 TL 12,25 TL %75
The Tale of Bistun 30 TL 10,50 TL %65
ABZU 31 TL 10,85 TL %65
Darksiders Warmastered Edition 29 TL 7,25 TL %75
Bridge Constructor: The Walking Dead 18,50 TL 1,85 TL %90
while True: learn() 21 TL 13,65 TL %35
Unrailed! 39 TL 7,80 TL %80
Dead Age 25 TL 2,50 TL %90
Dead Age 2 28 TL 4,20 TL %85
John Wick Hex 29 TL 5,80 TL %80
Gone Home 25 TL 6,25 TL %75
BloodRayne 2: Terminal Cut 25 TL 13,75 TL %45
Purpose 1951 23 TL 9,20 TL %60
Sheltered 25 TL 5 TL %80
Island of Fear 23 TL 9,20 TL %60
Town Market Simulator 2025 15 TL 9 TL %40
Slime Rancher 31 TL 7,75 TL %75
Titan Quest Anniversary Edition 31 TL 7,75 TL %75
Silence 39 TL 3,90 TL %90
Atari Mania 39 TL 13,65 TL %65

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