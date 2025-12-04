THY'den Rekor Alım: Pilotaj Eğitim Programına 6 Bin Alım Yapılacak!

Türk Hava Yolları önümüzdeki 10 yıllık büyüme paketini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre havayolu filosunu toplamda 820 uçağa çıkarmak isteyen şirket buna paralel olarak pilot istihdamını da arttıracak. Türk Hava Yolları Akademi tarafından eğitilmesi planlanan toplamda 5 bin 698 yeni kokpit personelinin şirket bünyesine katılması planlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

THY’den Rekor Kararı: Önümüzdeki 10 Yılda 5.698 Yeni Pilot Alınacak!

Türk Hava Yolları 2033 yılına kadar filosunu 820 uçağın üzerine çıkarmayı hedefleyen büyüme planına paralel olarak önümüzdeki 10 yıl için kokpit istihdam yol haritasını açıkladı. Yeni paylaşıma göre şirket, 2026–2036 döneminde tam 5 bin 698 yeni pilot istihdam etmeye hazırlanıyor. Bu dev plan THY’nin küresel havacılıkta agresif büyümesini sürdüreceğinin en güçlü işaretlerinden biri.

THY’nin yol haritası kademeli bir istihdam modeli içeriyor. Buna göre:

2026: 460 pilot

2027–2029: Her yıl artan sayıda alım

2030: 688 pilot ile en yüksek alım

2030–2033: Yıllık ortalama 500–550 pilot

Toplamda 10 yılda 5 bin 698 yeni kokpit personeli alımı yapılacak. Bu ölçek THY’nin yalnızca filoyu büyütmekle kalmayıp aynı zamanda filosunu daha verimli ve daha geniş menzilli uçaklarla güçlendirmeye hazırlandığını gösteriyor. Projeksiyonun en kritik noktası pilot ihtiyacının büyük kısmının THY Uçuş Akademisi üzerinden karşılanacak olması.

Şirketin öncelikleri Cadet pilot yetiştirme programlarını büyütmek, eğitim süreçlerinin büyük bölümünü yerli imkanlarla yürütmek ve gelecek 10 yıl içinde sürdürülebilir bir pilot havuzu oluşturmak. THY hem maliyet optimizasyonu hem de nitelikli insan kaynağı açısından bu modeli uzun vadeli stratejik bir gereklilik olarak görüyor.

