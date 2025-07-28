ÖTV Değişikliği Sonrası Otomobil Fiyatlarını Uçuran Bayilere Ceza Yağacak!

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde meclisten geçen yeni ÖTV düzelmesi hakkında önemli bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada ÖTV oranlarındaki artışın ardından piyasadaki hareketliliğin bakanlık tarafın yakından takip edildiği aktarıldı.

Otomobillerde yeni ÖTV oranlararının yasalaşmasının ardından manipülatif fiyat artışlarına ve kural dışı satış uygulamalarına imza atan kişi ve kurumlara yaptırım ve idari para cezası uyguladığını açıklayan bakanlık, piyasadaki dengesizlikleri engellemek için denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

220 Kişi ve Kuruma 103 milyon TL Para Cezası Uygulandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibariyle yürürlüğe giren yetki belgesi kuralına uymayıp yetekisi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 kişi ve kuruma yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık ayrıca, araçların liste fiyatlarının üzerinde fiyat talep etme, taşıt satışından kaçınma, müşteriyi takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla yasaları ihlal eden 31 yetkili bayinin yetki belgelerinin iptal edildiği ve bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının yasaklandığını duyurdu.

“6 Ay – 6 Bin Km” Kuralını Çiğneyenler de Cezadan Kurtulamadı

Bilmeyenler için Eylül 2022'de yürürlüğe giren "6 Ay – 6 Bin Km" kuralı, yeni tescil edilmiş sıfır otomobillerin tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre dolmadan yetkili satıcılar veya galeriler tarafından ikinci el olarak satılmasını önlüyor.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu kuralı ihal eden 131 yetkili bayi ve galeriye toplamda 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa ise toplamda 95 milyon 688 bin TL idari para cezası uygulandığını da belirtti.

Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine İlişkin Yürütülen Çalışmalar Hakkında Basın Açıklaması



(28.07.2025) pic.twitter.com/kPk37hSFxx — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 28, 2025

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